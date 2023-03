Carmela García: «Me siento heredera de las ideas que tenía César Manrique»

Las Palmas de Gran Canaria. Amigas y compañeras de generación, personas vinculadas al mundo de la cultura y profesionales del arte celebraron, junto a una emocionada Carmela García, la inauguración de la exposición 'Gabinete de Sueños', en el Museo Internacional de Arte Contemporáneo de Lanzarote (MIAC-Castillo de San José).

«De jovencita me venía aquí, me sentaba en aquella mesa y me ponía a leer mi libro. Me acuerdo que una vez entró César Manrique como una exhalación, me vio ahí sentada leyendo un libro y me dijo : '¡Eso es lo que yo quiero! Para eso quiero yo que sean estos centros: para que la gente venga a leer aquí y vengan a vivir cultura'!. Me siento una heredera de esas ideas que él tenía, una heredera de este sitio también», contó la artista lanzaroteña Carmela García.

La comisaria de la exposición, Yolanda Peralta, recordó que la artista recupera en esta muestra relatos de vida de mujeres invisibilizadas, «llevándolas al terreno de la fabulación». Es el caso de Marcia Celagra, «un personaje de ficción que simboliza a todas aquellas pintoras que crearon obra, pero no pudieron exponer ni darse a conocer, un homenaje a todas ellas».

La muestra, advierte Peralta, «va a sorprender» porque ofrece «una visión mucho más amplia» de los lenguajes que trabaja Carmela.

Algunas de las piezas que se exhibe en la muestra lanzaroteña. / c7

«Carmela García propone reconsiderar la construcción de la historia desde una perspectiva de género. Sus fotografías se centran en este mundo femenino y representan escenas en las que la perspectiva masculina, el patriarcado, está ausente», explicó el consejero de Cultura del Cabildo de Lanzarote, Alberto Aguiar.

El consejero de los Centros de Arte Cultura y Turismo de Lanzarote, Benjamín Perdomo, dio una afectuosa bienvenida a Carmela García: «Estás en tu casa. Estoy muy orgulloso de lo que estamos consiguiendo con este patrocinio a artistas».

'Gabinete de Sueños' es una selección de trabajos realizados por Carmela García (fotografía, vídeo, instalación, dibujo) a lo largo de los últimos quince años. Permanecerá hasta el 29 de mayo en la sala de exposiciones temporales del Museo Internacional de Arte Contemporáneo de Lanzarote¡ (MIAC), y puede visitarse de lunes a domingo, de 11.00 a 18.00 horas.