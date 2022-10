Carlos Santos: «El público ve un espectáculo, pero detrás del escenario hay otro»

Carlos Santos es el encargado de sintetizar sobre un escenario el mundo en el que se desarrolla 'La Umbría', versión de Quino Falero de la obra de Alonso Quesada que Cyrano Producciones y el Teatro Cuyás presentarán en noviembre en el citado espacio escénico de la calle Viera y Clavijo de la capital grancanaria. El arquitecto y escenógrafo grancanario acaba de mostrar los entresijos de su profesión y compartir las particularidades de su proceso en un módulo formativo enmarcado en el proyecto 'Creando La Umbría', considerado como una apuesta por la divulgación del proceso creativo en las artes escénicas de las islas.

Para Santos, el mayor desafío a la hora de llevar un universo como el de 'La Umbría' a un escenario «es su concepción como un espectáculo de danza contemporánea».

«Es la primera vez que toco el género, aunque hacía tiempo que tenía ganas de hacerlo. Técnicamente es diferente. No más fácil o más difícil que la ópera, la zarzuela o el teatro. Pero cada género, cada estilo, tiene sus requisitos. Para un espectáculo como este necesitas un espacio abierto para el movimiento, que no haya elementos que interrumpan la iluminación de la danza. Mi proceso creativo es muy de síntesis, y la danza requiera más síntesis a nivel espacial», explica el escenógrafo, que ha trabajado en muchas ocasiones con Cyrano Producciones, pero que nunca lo había hecho con Falero en el ámbito teatral, con quien confiesa «conectar mucho con la sensibilidad artística, poética y plástica que tiene como director».

Fantasmagórico

Aún trabaja en los últimos retoques de los diseños que el público podrá contemplar en el montaje que será estrenado en el Teatro Cuyás. Lo único que puede adelantar es que la estética del montaje «incide en ese punto fantasmagórico que plantea 'La Umbría', con grandes cortinas que nos llevan a lo espectral. Existe, además, un componente corpóreo principal, un elemento característico de la casa real en la que sucede la historia que dará juego a los bailarines. Es un punto muy de síntesis, porque no vamos a recrear la casa, que sirve para evocar y acentuar sin renunciar a la danza», comenta Santos que este año ha trabajado en 'Los cuentos de Hoffman', 'Don Pasquale' y 'Orfeo y Eurídice', que se estrena este viernes y sábado en el Teatro Pérez Galdós.

Carlos Santos, que reconoce que era conocedor de la obra original de Alonso Quesada hasta que comenzó a trabajar en este proyecto, destaca su vigencia. « Nos habla de temas que están al día. Temas que, por desgracia, hemos vivido con la pandemia. De la enfermedad, de cómo nos enfrentamos a los miedos... El teatro siempre habla de la vida», advierte.

Santos, que se formó como escenógrafo en Madrid tras terminar sus estudios de arquitectura en las islas, asegura que ya había sentido la llamada de teatro antes de empezar a estudiar arquitectura. « Mi familia está muy vinculada a la música y a la ópera, y de pequeño me fijaba mucho en los decorados, los vestuarios, el espacio. Incluso recuerdo en que decidía si una ópera me gustaba más o menos en función de la escenografía. Pero, de niño, nunca me lo planteé como una profesión. Después tuve una etapa sobre las tablas, como actor amateur, e incluso me planteé hacer arte dramático, pero por cosas de la vida terminé estudiando arquitectura. Y, después, me pregunté: ¿qué pasa si junto esto con lo que me apasiona? Y me fui a especializarme en escenografía a Madrid. Hay muchos caminos que te pueden llevar hasta ahí. Pero en mi estilo, el trabajo del espacio me lo ha dado la arquitectura».

Para el escenógrafo, iniciativas como 'Creando La Umbría', que intentan acercar el proceso creativo y las trastiendas del teatro al público, «son muy positivas. Siempre he dicho que el espectador ve un espectáculo, pero detrás del escenario hay otro. Defiendo que el espectador tiene que tener una oportunidad de ver una función desde el otro lado. Se desconocen mucho las profesiones que hay dentro».