Carlos Hipólito: «'Oceanía' es un relato que nos atañe a todos y nos hace reír y llorar»

Decir que no a un amigo es difícil. Si encima, la covid-19 se lo lleva de forma inesperada en 2020 y lo que deja es un encargo brillante, ese amigo ya no puede negarse. Al contrario, se embarca con gusto para que ese testamento artístico vea la luz sobre los escenarios. Esto es lo que ha hecho el actor madrileño Carlos Hipólito, que protagoniza el monólogo titulado 'Oceanía', último proyecto que hizo el director Gerardo Vera antes de fallecer.

Quienes acudan este viernes y sábado, siempre a partir de las 19.30 horas, a ver este montaje escénico al Teatro Cuyás de la capital grancanaria no se toparán con una autobiografía al uso de Vera. Entre otras cosas porque su brillante trayectoria profesional no aparece, salvo en una pincelada final, durante todo el montaje.

Carlos Hipólito reconoce que la carga emocional de protagonizar esta obra fue importante desde un principio. «Gerardo fue mi amigo y compañero de trabajo en varias ocasiones. Una de las últimas en 'El crédito', que se representó también en el Cuyás. Me pidió que lo interpretara y eso me llenó de orgullo y responsabilidad. Que muriese en septiembre de 2020 por el covid, de manera repentina, nos dejó perplejos y sin saber cómo reaccionar», reconoce por teléfono.

Un homenaje

Tanto Hipólito como el director José Luis Arellano y el resto del equipo de producción enfocaron 'Oceanía' como «un homenaje» a quien fuera su amigo. Pero lograron, dice el actor, alcanzar una cierta distancia para que las emociones no se los comiera en el propio texto escrito por Gerardo Vera.

«Nos ayudó la forma en la que Gerardo escribió Oceanía. No cuenta la historia del Gerardo que conocemos, del escenógrafo y famoso director. Se trata del relato de un niño, de cuando se convierte en adolescente y entra en la primera juventud. Cuando cumple 30 años y comienza a tener una trayectoria profesional, la obra se acaba. Eso nos ayudó a distanciarnos, porque no es el Gerardo que nosotros habíamos conocido. Yo desconocía su infancia y a su familia y eso me permitió darle vida al personaje. Al final del monólogo sí que hay una reflexión desde la madurez por parte del personaje y ahí, en cada función, me aparece el Gerardo que yo conocía y me da un pellizquito emocional», reconoce .

Advierte que el espectador se topará con «un texto tan hermoso como universal». «Si alguien no sabe quién fue Gerardo, ni ha visto nada suyo, 'Oceanía' le va a emocionar de igual manera porque es un relato universal que nos toca a todos», reitera.

Carlos Hipólito, en otra escena de 'Oceanía'. / josé alberto puertas

«Cuenta la historia reciente de España, la de un niño que nace a finales de los 40, que se desarrolla en los 50 y 60 en aquella España franquista y oscura, en un pueblo de Madrid donde era el hijo de una familia falangista. Su padre era el jefe de la falange, eran adinerados y en teoría le tenían que dar una vida cómoda. Pero él era un niño peculiar, con gustos distintos a los demás... no le gustaba jugar al fútbol, sino el cine y dibujar. Además, cuando va descubriendo su sexualidad, ve que es homosexual. Todo eso se configuró en una España oscura y en una familia tradicional, lo que le generó una lucha constante por encontrar un lugar en el mundo», asegura.

Reír y llorar

El montaje, que estará de gira hasta enero del próximo año y que ha cosechado un gran éxito desde su estreno, conecta con facilidad con los espectadores, apunta el actor. «Es un relato que nos atañe a todos y que nos hace reír y llorar. Se desarrolla en torno a la relación que tuvo con su padre y que pasó de la admiración absoluta cuando Gerardo era un niño al odio incontrolable cuando era un adolescente, sobre todo por una serie de cosas que hizo su padre y que afectaron a la familia. Después viene el acercamiento y el perdón cuando su padre ya era mayor. Es una historia muy conmovedora, por momentos divertida e irónica, pero también con momentos emotivos muy potentes», confiesa Carlos Hipólito.

El madrileño reconoce que el país que aflora en 'Oceanía' no solo no ha desaparecido, sino que está resurgiendo. « Es una España que está volviendo. Es el recuerdo de una España que tuvimos tantos años y que estaba muy enfrentada. La historia empieza en la postguerra, cuando aún existía mucha lucha entre los dos bandos, entre los que ganaron la guerra civil y los perdedores. Esapolarización, ese enfrentamiento tan tremendo y las posturas tan enquistadas, está volviendo y está muy presente en 'Oceanía'. Ese clima guerracivilista lo estamos viendo. La actualidad de la obra reside en que nos muestra la historia reciente de nuestro país y vemos como una y otra vez los seres humanos repetimos los mismos errores», apunta sin ambages quien fue galardonado en 2020 con la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes.

Reticente a los monólogos

Carlos Hipólito asegura que los monólogos nunca le han apetecido, porque prefiere compartir emociones sobre el escenarios con otros actores. Tras rechazar varios, llegó a sus manos este 'Oceanía' de Gerardo Vera.

«Estaba empeñado en que yo lo hiciera. Yo le decía que no, porque el género no me atraía. Lo leí por su insistencia y me atrapó de una manera absoluta. Y eso que mi vida no tiene nada que ver. Pero reí, lloré y me pasaron muchas mientras lo leía. Ahora estoy muy feliz, porque estoy descubriendo cosas en el monólogo que me gustan mucho. Como el hecho de que soy el dueño de los silencios y los tempos... Además, 'Oceanía' es un texto hermoso que es divertido para un actor, porque es un monólogo de monólogos», apunta.

«En la historia aparecen personajes que intervienen de manera directa, que tienen sus parlamentos y a los que doy voz, de forma sencilla y sin disfraz. Los hago solo con un cambio de gesto o de voz mínimo. Hago de su padre, de su tía Amalia, de su tía Andrea, de la criada Francisca... Incluso, dialogan entre ellos y eso es muy divertido de hacer para un actor», señala Hipólito.

En la obra habla directamente al público desde el primer momento. En las funciones ya desarrolladas, asegura el actor, «se ha creado una empatía enorme entre el escenario y el patio de butacas; la comunión es enorme».