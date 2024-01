Sinead O´Connor murió por causas naturales

La cantante Sinead O´Connor murió el pasado mes de julio por causas naturales, según ha indicado el Tribunal Forense de Reino Unido en un comunicado.

La irlandesa ganó la fama en 1990 con el éxito 'Nothing compares 2 U', compuesta por Prince. Tenía 56 años y batallaba contra un historial de problemas de salud mental. Su fallecimiento ocurrió 18 meses después de que su hijo Shane, de 17 años, se suicidara.

Pocos días antes de morir, y aunque en el momento de su muerte no se notificó la causa, O'Connor dejó escrito, como una despedida, la tristeza que sentía por la pérdida del tercero de sus hijos. En el último tuit que escribió, el 8 de junio, decía: «Perdí a mi hijo de 17 años, que se suicidó en 2022. Desde entonces he estado viviendo como una criatura nocturna no-muerta. Fue el amor de mi vida, la lámpara de mi alma. Éramos dos mitades del mismo alma. Él fue la única persona que me amó incondicionalmente. Estoy perdida sin él».