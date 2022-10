«Las canciones deben transformar la realidad en una verdad emocional»

Nacho Vegas (Gijón, 1974) no distingue entre su carrera musical y su compromiso ideológico y político. Incluso, «se retroalimentan», eso sí, sin perder la perspectiva que le pueda llevar a convertir sus discos y directos en panfletarios. El próximo 5 de noviembre, a partir de las 22.00 horas, en el Edificio Miller de la capital grancanaria, dentro del ciclo Eat to the Beat, presentará en directo con su nueva banda el álbum 'Mundos inmóviles derrumbándose', donde como acostumbra su rico y personal universo musical ofrece una visión reflexiva sobre su mundo interior y el que nos envuelve.

«Para mí, es algo natural mi compromiso con la música y la política. Hablas de la vida y las canciones son una mirada que cuestiona el mundo y las más íntimas también tiene una dimensión social. En los espacios con los que colaboro, mi proyección pública puede servir como altavoz para mucha gente que lucha y que no cuenta con la visibilidad que se merece. Siempre se visibiliza lo que los grandes grupos mediáticos y de poder quieren, cuando hay personas que llevan luchando años por cosas justas, como el derecho a la vivienda. La música también hace que se remuevan conciencias. La música puede llegar al corazón, pero también a la conciencia», defiende por teléfono el músico asturiano que no recala en el archipiélago desde bastante antes de que llegase la pandemia de la covid-19.

Hacer público su compromiso con la izquierda como acostumbra Nacho Vegas puede generar que en más de una ocasión le pongan palos en las ruedas a su carrera. «No me preocupan las consecuencias. Es una decisión tomada conscientemente la de unir el activismo y mis canciones. No me voy a quejar por eso. Es como entiendo mi oficio. No se trata solo de llegar a mucha gente, que es lo que buscas con la música, sino de mirar más allá del mundillo musical, que es muy endogámico. Así me acerco a otros espacios. Eso me ha hecho abrir los ojos a realidades que no conocía y conocer gente muy bonita. Eso para mí es impagable. Si tengo que pagar algún peaje, las cosas bonitas con las que me he encontrado y las experiencias de lucha vividas lo compensan», subraya por teléfono.

«La ternura es el arma para luchar contra el cinismo y los discursos de odio de la ultraderecha»

'Mundos inmóviles derrumbándose' no es una entrega discográfica más de este reputado músico gijonés. Es el punto de partida de una nueva etapa, pero con las señas de identidad intactas junto a una banda que integran ahora Ferrán Resines, Hans Laguna, Joseba Irazoki, Juliane Heinemann y Manu Molina. «Confluyeron una serie de cambios estructurales en mi trabajo, incluida la formación de la banda, salvo dos componentes. También cambié de oficina. Todo se refleja en esos mundos inmóviles que necesitamos derrumbar para construir otros nuevos, para construir un mundo más bonito, dinámico y justo. En el disco hablo de los mundos que nos habitan y del que habitamos. Es una doble mirada desde lo íntimo, mirando desde fuera hacia dentro y al contrario», asegura Vegas.

Mirar las cosas de frente

Salvo que se viva en una burbuja de privilegios, incluso ni ahí, lo que nos rodea no es especialmente halagüeño. Pero eso no impide que las cuestiones de calado, incluso tristes y duras, por las que transita Nacho Vegas en este álbum, cuenten con un cierto halo de esperanza. Sobre todo desde un punto de vista musical. «Hay canciones en el álbum con una materia prima dura, triste y dolorosa en algunos casos. No solo en mi vida, sino también relacionada con gente cercana que lo ha pasado muy mal con la pandemia. También desde un punto de vista emocional. Ha sido una hostia emocional de la que hemos sido conscientes más tarde. No quería regocijarme en ello, sin confrontarlo. Hacer un disco que, aunque hablara de momentos difíciles, tuviera una mirada hacia el futuro. Mirar las cosas de frente, pero atravesándolas, mirando más allá. Así planteo que, a pesar de lo jodidos que podamos estar, tenemos que pensar en construir un mundo esperanzador. Tenemos cosas como la música y la ternura, que reivindico en algunas canciones, para lograrlo», comenta.

El tema 'El don de la ternura' es un claro ejemplo, donde Nacho Vegas vuelve a nadar a contracorriente de los ideales que mueven a buena parte de la masa. «A veces, necesitamos ser conscientes de cómo están las cosas para salir de la zona de confort en la que nos volvemos excesivamente reaccionarios, con miedo a los cambios y a intentar remover las cosas. Parece que durante la pandemia y al salir de la misma la ultraderecha lo aprovechó para hacer mucho ruido y lanzar discursos de mierda y de odio, escondidos tras un cierto cinismo cruel. Lo contrario a eso es la ternura. E l cinismo es una actitud descreída, furibunda e individualista. La ternura, por su parte, requiere conocernos unos a otros y cuidarnos mutuamente, para así empoderarnos y hacer frente a todo ese ruido. Es un don, un arma muy bonita que es más necesaria que nunca en estos días», defiende.

Nacho Vegas. / c7

Cuestionado sobre qué espera sobre la cita electoral del próximo año, el responsable de álbumes como 'La zona sucia' o 'Violética' apunta lo siguiente: «El miedo es un arma muy poderosa con la que desactivarnos política, social y culturalmente. Hay que sobrepasarlo. Es fácil decirlo y difícil hacerlo. Por eso es tan necesario que entre todos construyamos imaginarios colectivos en los que nos empoderemos y juntos diluyamos ese miedo. No sé lo que pasará en las próximas elecciones. Seguramente habrá un horizonte que dará pavor y otro que sea pura resignación. Pero creo que la política está más allá de lo puramente institucional y conozco a mucha gente implicada con el activismo. Eso es importante y me da esperanza», reconoce.

'Big Crunch'

«El capitalismo ha entrado en fase de implosión», canta en un momento del tema 'Big Crunch', que forma parte de 'Mundo inmóviles derrumbándose'. Reconoce que es «más un deseo que una realidad». «Tardará unos cuantos siglos en suceder. Hay muchos frentes abiertos, tenemos razones objetivas para luchar por un escenario postcapitalista más justo y bonito. Esas luchas son necesarias y habrá gente que tome el relevo y que lo vea, yo no creo. En este estadio de capitalismo tan salvaje en el que estamos, de neoliberalismo o turbocapitalismo, parece que el sistema lo único que quiere es sobrevivirse a sí mismo. Se aprovecha de sus propios errores para hacerse más fuerte. Es como un animal grotesco que se alimenta de todo, pero no acaba de explotar, aunque en algún momento tendrá que hacerlo. Mientras tanto, sigue depredándolo todo, incluso lo afectivo y lo cultural. Ahora parece que hay un activismo cultural de derecha, que ondea esa bandera como si fuera un terreno a conquistar. Me parece flipante. Hay que aprender a revertirlo y hacer autocrítica desde la izquierda».

En un pequeño pueblo

La pandemia generó una realidad en la que crear una pieza artística no era sencillo. Abstraerse era muy complicado y Nacho Vegas reconoce que no estuvo ajeno a estas dificultades. «Fue dificilísimo aislarme. Lo he hablado mucho con compañeras y compañeros. A diferencia de otros, a mí me pilló el confinamiento recién terminada mi gira de conciertos con el disco anterior. Me tocaba componer y estaba terminando canciones, algunas las tenía esbozadas. Me lo planteé para que sirviera para disciplinarme. Pero lo que sucedió fue muy asfixiante y el monotema de la pandemia lo marcaba todo. Lo hablé con Ismael Serrano. Gente le decía que habían empleado el confinamiento para explorar su mundo interior. Pero es que el mundo interior no existe sin el exterior. Si vives en una ciudad fantasma, con gente muriendo, faltaban estímulos para escribir y se generaban sensaciones contradictorias y muy extrañas. Tuvo que pasar un tiempo hasta que en abril de 2021 me fui a un pueblo del occidente asturiano a recluirme un mes para desatascarme. Me sirvió para acabar algunas canciones del disco y para tomar impulso. Tuve allí la perspectiva que se requiere para alejarse de la realidad más dura para plasmarla en las canciones con cierta lucidez y llegar a transformarlas en una verdad emocional. De eso es de lo que tratan de verdad las canciones. No es contar la realidad tal cual, para eso ya están las noticias», explica.

Una de las canciones que ultimó en ese retiro fue 'Ramón In', motivada por la muerte de un ser querido y por la forma en la que afrontamos habitualmente este tipo de cuestiones. «Es de las canciones que escribí partiendo de una realidad muy cercana, donde la frontera entre la realidad y la verdad emocional es muy delgada. Mi amigo murió en 2018 y necesité un tiempo para escribir sobre ello. Te preguntas por qué reaccionamos así ante algo tan natural desde un punto de vista antropológico como es pasar el duelo por la pérdida de seres queridos. Confundimos el luto con el dolor, fruto del individualismo que tenemos como un mantra impuesto. Tenemos respuestas individualistas a situaciones donde nos necesitamos más que nunca unos a otros. Es un homenaje a un amigo querido y una reflexión sobre por qué nos comportamos así, cuando nos hace falta hacer más cosas juntos», dice el artista asturiano que «en los próximos meses» espera dar a conocer novedades discográficas.