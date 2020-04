El viceconsejero de Cultura del Gobierno de Canarias, Juan Márquez, subrayó al ministro durante la reunión en la que intervinieron los responsables de Cultura de todas la autonomías, la importancia capital que tiene que se actúe con la mayor rapidez posible. «Nos escuchó a todos. Se hizo hincapié en la importancia de que haya un Pacto de Estado por la cultura. Todos lo apoyamos, porque consideramos que tiene que ser declarada como un bien de interés esencial, que genere un cambio de perspectiva en algunos sectores. Ahora es más importante que nunca que se actúe ya, porque si se espera mucho, igual ya no queda nada. Cuanto antes se ponga en marcha un plan de ayudas concretas, menos problemas se generarán durante la posterior reconstrucción. Si no se hace nada, las consecuencias pueden ser demoledoras», explica Márquez por teléfono.

Durante su intervención ante Rodríguez Uribes y el resto de representantes autómicos, el viceconsejero de Cultura canario lanzó dos propuestas específicas. «Por un lado, que se ponga en marcha un fondo específico para la cultura y, por otro lado, que se habiliten unos recursos finalistas que sean gestionados por las comunidades autonómicas, que son las que mejor conocen las necesidades del sector en su localidad, y que serán fundamentales para que los profesionales de la cultura comiencen a recuperarse», añade.

Márquez apunta que también instó al ministro a que «escuche al sector cultural de primera mano». «Se trata de unos profesionales que pueden aportarle propuestas nuevas e interesantes y que están acostumbrados a replantearse formatos tradicionales, lo que puede ser muy importante para superar este momento tan complicado, una vez concluya el estado de alarma», añade.

Apunta que todos los presentes en este encuentro telemático mostraron su preocupación por el actual estado de «incertidumbre» que se padece, sin que se pueda atisbar en el horizonte una fecha cercana para que se retome la actividad. «Por eso es tan importante que se pise el acelerador. Algunas informaciones publicadas estos días hablan de que en Alemania se plantean que no haya actividad cultural en los recintos cerrados hasta después del verano. Eso sería dramático aquí si antes no comenzamos con las ayudas. Por eso esperamos que haya medidas concretas en las próximas semanas. Le trasladamos al ministro que contara con nosotros si se ayuda con unos fondos finalistas y que estaremos pendientes de la letra pequeña. Las comunidades autónomas no podemos afrontar solas esta situación tan dramática sin la capacidad presupuestaria del Estado y de la Unión Europea. Es fundamental que pongan fondos específicos que vayan directamente sobre el capital humano y bajo nuestra gestión. La fórmula para evaluarlos es simple, con el volumen de ingresos del año anterior, lo que ya hace una distinción entre profesionales y amateur», comenta.

El viceconsejero del Ejecutivo canario tiene claro que la cultura forma parte de la «emergencia social». «En Canarias, contamos con un tejido profesional de unas 25.000 personas que vive de la actividad cultural. Si no actuamos y no contamos con ellos, los abocamos a las políticas sociales. Hay que proteger ese capital humano», lanza sin ambages.