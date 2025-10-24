Canarias Game Show 2025 moviliza a las islas en Arucas con la serie Desarrollo, competición de videojuegos en formato Game Jam Los equipos tendrán que diseñar un prototipo en pocas horas siguiendo la temática «Del Revés»

El próximo sábado 25 de octubre, el Canarias Game Show 2025 celebrará en Arucas su quinta edición, reuniendo a miles de personas en torno a la industria del videojuego. Desde 2021, el CGS ha crecido como encuentro de referencia en Canarias, destacando por su fuerte vocación regional y por su apuesta decidida por detectar, visibilizar y consolidar el talento local.

El centro de la programación es la serie Desarrollo, una competición de creación de videojuegos en formato Game Jam. Los equipos tendrán que diseñar un prototipo en pocas horas siguiendo un tema concreto; en Arucas, será «Del Revés». Cada cita de la serie otorga premios económicos y la competición culminará en 2026 con un reconocimiento final que aspira a proyectar la industria canaria hacia nuevos horizontes.

Además, se celebran las Canarias Game Series, con torneos de Fighting, fútbol competitivo y cartas, y la División DIsafio, una categoría inclusiva que integra a jugadores con discapacidad con el apoyo de las Fundaciones del CD Tenerife y la UD Las Palmas.

El Canarias Game Show 2025 cuenta con el patrocinio de Turismo de Islas Canarias y Online Canarias, la colaboración de ARCADEV y el Ayuntamiento de Arucas, y la promoción de la Factoría de Innovación, entidad que ha impulsado proyectos como TLP Tenerife o Tecnocon, y que lidera la formación de videojuegos en Canarias.

El evento será cubierto con contenidos multimedia. Más información disponible en arcadev.org y en la web oficial de Turismo de Islas Canarias hellocanaryislands.com.

