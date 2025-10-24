Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vea la portada de CANARIAS7 de este viernes 24 de octubre de 2025
Cartel de Canarias Game Show. C7

Canarias Game Show 2025 moviliza a las islas en Arucas con la serie Desarrollo, competición de videojuegos en formato Game Jam

Los equipos tendrán que diseñar un prototipo en pocas horas siguiendo la temática «Del Revés»

Viernes, 24 de octubre 2025, 07:43

El próximo sábado 25 de octubre, el Canarias Game Show 2025 celebrará en Arucas su quinta edición, reuniendo a miles de personas en torno a la industria del videojuego. Desde 2021, el CGS ha crecido como encuentro de referencia en Canarias, destacando por su fuerte vocación regional y por su apuesta decidida por detectar, visibilizar y consolidar el talento local.

El centro de la programación es la serie Desarrollo, una competición de creación de videojuegos en formato Game Jam. Los equipos tendrán que diseñar un prototipo en pocas horas siguiendo un tema concreto; en Arucas, será «Del Revés». Cada cita de la serie otorga premios económicos y la competición culminará en 2026 con un reconocimiento final que aspira a proyectar la industria canaria hacia nuevos horizontes.

Además, se celebran las Canarias Game Series, con torneos de Fighting, fútbol competitivo y cartas, y la División DIsafio, una categoría inclusiva que integra a jugadores con discapacidad con el apoyo de las Fundaciones del CD Tenerife y la UD Las Palmas.

El Canarias Game Show 2025 cuenta con el patrocinio de Turismo de Islas Canarias y Online Canarias, la colaboración de ARCADEV y el Ayuntamiento de Arucas, y la promoción de la Factoría de Innovación, entidad que ha impulsado proyectos como TLP Tenerife o Tecnocon, y que lidera la formación de videojuegos en Canarias.

El evento será cubierto con contenidos multimedia. Más información disponible en arcadev.org y en la web oficial de Turismo de Islas Canarias hellocanaryislands.com.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Robo con violencia en Triana: «Esto ha sido una película de terror»
  2. 2 La Aemet despeja las dudas sobre el fin de semana en Canarias y la conclusión es clara
  3. 3 Una exempleada del Puerto víctima de acoso laboral por sentencia firme exige a Beatriz Calzada que actúe
  4. 4 Canarias, entre lo mejor y lo peor del país: dos municipios entran en el ranking de los que más delitos acumulan en España
  5. 5 La nueva vida de la carabela La Niña en el parque de Santa Catalina
  6. 6 Último aviso a los que dan de comer a los gallos en las calles de Las Palmas de Gran Canaria: la multa puede ser de 1.503 euros
  7. 7 El Estadio Insular, testigo de gloria y víctima de olvido
  8. 8 Empresarios canarios negocian con Baleària entrar en la naviera Armas a través de una sociedad conjunta
  9. 9 Un recurso atasca la reapertura de tres kioscos municipales y la TAO avanza en su uso público
  10. 10 Declaran la urgencia de la estabilización del personal de la sanidad pública canaria

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Canarias Game Show 2025 moviliza a las islas en Arucas con la serie Desarrollo, competición de videojuegos en formato Game Jam

Canarias Game Show 2025 moviliza a las islas en Arucas con la serie Desarrollo, competición de videojuegos en formato Game Jam