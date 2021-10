La canaria Emilia Martín y la bonaerense María Benavente aterrizan en La Regenta Las muestras 'Entre membranas (pasear por el borde)' y 'No soy de aquí' se pueden visitar desde este viernes y hasta el próximo 11 de septiembre

'Entre membranas (pasear por el borde)', de la artista tinerfeña Emilia Martín, y 'No soy de aquí', de María Laura Benavente, son las dos nuevas exposiciones que se podrán visitar a partir de este viernes en La Regenta y hasta el próximo 11 de septiembre.

«El proceso de trabajo es continuo, no arranca en un punto concreto. Siempre le damos vuelta a las mismas cosas, pero poniendo acentos en diferentes aspectos», detalla Emilia Martín. En esta ocasión, su proyecto está «sobre todo» enraizado en la problemática de la migración y en la necesidad de replantear conceptos que, al ser mentales, chocan con la vida misma. Se refiere a términos como el límite de frontera, borde o tránsito. «Por ejemplo, la orilla, que es algo muy cercano a todos los canarios, es un ejemplo de cómo el límite se desplaza, de esa relatividad que choca con el concepto de frontera, rígido y cruel», apunta.

La artista se centra en «humanizar» la información. «Los datos sobre migración no encajan con las personas y los testimonios que puedes tener cuando hablas y estableces lazos afectivos», resalta.

'Entre membranas' reúne una docena de piezas de gran formato en las que practica una «pintura expandida, que significa que hace incursiones en lo instalativo», señala Martín, quien ha utilizado materiales de «técnica mixta» y otros «más significativos» como la arena o la sal gorda.

Lo más importante de la muestra es que la pintura «no aparece como un lenguaje único, sino hibridada con la fotografía», apunta.

El peso es otra de las ideas que está presente en su exposición a través de imágenes de mujeres cargando cosas. Recuerda los viajes que realizó hace varios años a Senegal y a Perú, donde observaba siempre a mujeres cargadas; unas «imágenes icónicas» que no se le olvidan, dice. «He querido plasmarlas porque tienen que ver con esa idea de peso, pero añadiéndole un interés hondo por la idea de orilla, de límite».

Con 'Yo no soy de aquí', María Laura Benavente acerca al público la historia de la antigua Sala de Fiestas Altavista de la capital grancanaria y su relación con la ciudad. Se ha centrado en el periodo de 1964 a 1979 porque es cuando la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria sufrió «cambios y transformaciones», unos procesos que tuvieron que ver con el turismo. «Así ya no la conocemos, no existe, pero sí que hay vestigios que nos constituyen como sociedad», relata.

La elección del edificio se debe a que «se queda fuera de la historia de la arquitectura en Canarias», comenta. Pero también porque era un lugar de «representación». El edificio aparecía en todas las guías turísticas y postales de la época. Lo que hoy es la Iglesia Coreana fue un punto estratégico del paisaje urbano.

Benavente se ha criado en Canarias pero es argentina, de Buenos Aires, de ahí el nombre de la exposición que incluye una variedad de material gráfico y un tocadiscos. Y es que en aquella época la música en vivo y los espectáculos en directo reinaban en los locales. Algo que poco a poco fue desapareciendo. Pero la «tipología del edificio hizo que se prestara para tener una iglesia gospel como es a día de hoy» y esta relación con la música era «interesante» que se reflejara.

A lo largo de este año La Regenta ha apostado por el talento femenino y ha contado con los trabajos de siete mujeres. «Hay que dar visibilidad a sus trabajos porque son igual de válidos», manifiesta el director de La Regenta, Alejandro Vitaubet.