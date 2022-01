El CAAM apuesta por el rescate de Juan Hernández y un proyecto internacional de sostenibilidad

Rescatar de un injusto olvido al pintor grancanario Juan Hernández, un proyecto internacional sobre la sostenibilidad y un homenaje a Manolo Millares con fondos propios son tres de los principales ejes sobre los que se vertebra la temporada expositiva para este 2022 del Centro Atlántico de Arte Moderno (CAAM), en la capital grancanaria.

La institución de la calle Balcones se encuentra inmersa en un segundo proceso de remodelación de sus instalaciones. Se acomete en estos momentos la renovación del sistema eléctrico y la iluminación, tras desarrollarse en 2019 una mejora en sus sistemas de climatización. La tercera y última fase de obras, previstas para final de año, tal y como avanzó ayer Orlando Britto, director del CAAM, incluirá las famosas cúpulas acristaladas de este edificio diseñado por Francisco Javier Sáez de Oíza, que abrió sus puertas en 1989.

Esta acometida a sus instalaciones provoca que la primera exposición en su sede principal no llegue hasta la próxima primavera. Antes, sí que abrirá sus puertas en San Antonio Abad la primera apuesta de la temporada, protagonizada por la artista iraní Arita Sharrzad. 'Human, all too human (Humano, demasiado humano)' ve la luz gracias a que la propia creadora ha logrado patrocinios privados para su desarrollo y se podrá visitar entre el 17 de febrero y el 29 de mayo. Carmensa de la Hoz es la comisaria.

El próximo 6 de mayo está previsto que abra sus puertas en dos plantas de la sede principal, si las obras de rehabilitación lo permiten, la retrospectiva del pintor grancanario Juan Hernández, fallecido en un accidente de tráfico en 1988 y que se podrá visitar hasta el 4 de septiembre. «Es una figura olvidada y desconocida para las nuevas generaciones. Murió con 35 años y fue muy destacado en los años 70 y 80. Tuve la suerte de conocerlo en los 80 y además de su alta calidad artística sobre él había un gran consenso sobre su bonhomía. La muestra la comisaria un compañero de generación como es Carlos Díaz-Bertrana», explica Britto sobre una muestra que confía, tal y como sucedió con la del palmero José Martín del pasado año, itinere por el archipiélago canario.

Con la muestra de Juan Hernández convivirá en el CAAM en las mismas fechas 'El teatro de la memoria', de la artista gabonesa Myriam Mihindou, que reside en París y que ha estado presente en colectivas exhibidas en el CAAM. Lucie Touya comisaria este recorrido individual por una trayectoria artística desarrollada desde hace más de 20 años, con piezas en las que reflexiona sobre «el territorio, el cuerpo, la identidad y el género», entre otras cuestiones, apunta Orlando Britto.

Entre el 12 de mayo y el 28 de agosto, coincidiendo con el 50ª aniversario de su muerte, se desarrollará la muestra 'Homenaje a Millares', en la segunda planta de la sede principal y articulada en torno a los propios fondos del CAAM. El director del recinto ubicado en Vegueta avanzó que se incluirán actividades paralelas, como una mesa de debate en la que está previsto que intervenga su viuda y artista, Elvireta Escobio, y la edición de un volumen en torno a la correspondencia entre el maestro de las arpilleras y Felo Monzón.

Después del verano, en concreto entre el 22 de septiembre y el 11 de diciembre, está prevista la gran apuesta internacional del año. Se trata de la muestra 'Con los pies en la Tierra' (Down to Earth), que abordará a escala internacional la sostenibilidad bajo el comisariado de Blanca de la Torre y Zoran Eric. Se trata de una segunda y ambiciosa entrega de reflexión sobre este tema candente tras la muestra inicial 'Overview Effect'. Se trabaja, apunta Britto, para que los artistas, algunos canarios, realicen sus obras «con materiales reciclados» y con «transporte cero» para ejemplificar la apuesta decidida por la sostenibilidad.

Las exposiciones en la sede principal se completan con la convocatoria pública para residencias de creadores canarios, cuyos resultados se expondrán entre el 6 de octubre y el 13 de noviembre en la segunda planta, y la muestra del alumnado de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Gran Canaria, denominada 'Territorio CAAM' y que se podrá contemplar también en la segunda planta, entre el 25 de noviembre y el 11 de diciembre.

El CAAM-San Antonio Abad incluye para este año una nueva entrega de 'Espacio CV', para artistas menores de 35 años de la isla y que expondrán entre el 16 de junio y el 18 de septiembre, así como la individual 'El deseo nunca termina', de Luna Bengoechea y comisariada por Adonay Bermúdez.