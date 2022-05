'El buen patrón' triunfa en los Premios Platino del cine iberoamericano

Fernando León de Aranoa, este domingo por la noche al recoger uno de los premios por su última película. / c. moya / efe

La película de Fernando León de Aranoa 'El buen patrón' y la serie argentina 'El reino' fueron los triunfadores de la IX Edición de los Premios Platino entregados este domingo por la noche en una ceremonia celebrada en Madrid a la que asistieron distintas autoridades, entre ellas el ministro de Cultura, Miquel Iceta. La novena edición de estos galardones contó con nominaciones de once países diferentes, siendo España, México, Argentina, Brasil y Colombia los que más candidaturas sumaban.

La cinta del cineasta madrileño logró cuatro estatuillas: Mejor Película Iberoamericana, Mejor Guion, Mejor Dirección y Mejor Interpretación Cinematográfica, que recayó en Javier Bardem. El actor se lo dedicó a su madre, la también actriz Pilar Bardem, y a Juan Diego, ambos fallecidos. «Sé que está contenta porque se ha ido con ella Juan Diego, un maestro que nos ha dado este país, un maestro en su ética como ciudadano», dijo emocionado.

El director de la película, Fernando León de Aranoa, que subió hasta tres veces al escenario para recibir las distinciones, sostuvo que «es posible un cine artísticamente ambicioso hecho que no dé espaldas al público», sino que tenga «complicidad con él».

Por su parte, la serie argentina 'El Reino' se alzó con tres premios Platino: Mejor Teleserie Iberoamericana de Ficción o Documental, Mejor Interpretación de Reparto (Joaquín Furriel) y Mejor Creador (Marcelo Piñeyro y Claudia Piñeiro).

El segundo filme de la noche con más galardones fue 'Madres paralelas', del manchego Pedro Almodóvar, que obtuvo tres: Mejor Interpretación de reparto (Aitana Sánchez-Gijón), Mejor Dirección de Arte (Antxón Gómez) y Mejor Música Original (Alberto Iglesias). La cinta 'Karnawal', de Juan Pablo Félix, logró dos distinciones al ganar a Mejor ópera prima y Mejor Interpretación de reparto (Alfredo Castro).

Blanca Portillo salió vencedora en la categoría de Mejor Interpretación Cinematográfica por su papel en 'Maixabel'. Dedicó el premio «a todas las mujeres y madres que siempre, por sistema, son trabajadoras».

La película 'Ainbo, la guerrera del Amazonas' de José Zelada y Richard Claus (Mejor película de animación); la brasileña 'A Última Floresta', de Luiz Bolognesi (Mejor documental); 'Los lobos', de Samuel Kishi (Premio Platino al Cine y Educación en Valores); '7 Prisioneros' (Mejor Dirección de Montaje); 'Memoria' (Mejor Dirección de Sonido) y 'Mediterráneo' (Mejor Dirección de Fotografía) completan el palmarés de la edición.

La categoría de ficción televisiva se completó en Mejor Interpretación de Reparto para Najwa Nimri ('La casa de papel'); y con Javier Cámara ('Venga Juan') y Daniela Ramírez por la chilena 'Isabel' como los premiados en Mejor Interpretación en Miniserie o Teleserie.

Homenaje a Carmen Maura

La ceremonia también contó con la intervención de Carmen Maura por su premio Platino de Honor, quien compartió este reconocimiento con los actores y actrices que trabajan en los países de Iberoamérica. «Me he sentido muy querida. Mi experiencia ha sido súper gratificante, he conocido a gente distinta», afirmó.

La intérprete, visiblemente emocionada, también puso en valor la importancia del séptimo arte en su vida. «Ser actriz me ha ayudado muchísimo, entre otras cosas a no volverme loca», se sinceró, al tiempo que bromeó sobre que ya no quiere más premios Goya: «No quiero más. Ya tengo bastante», comentó.

Durante la gala, ya sin mascarillas en la mayoría de los casos, por el levantamiento de la mayoría de las restricciones contra la covid, también se lanzaron mensajes contra la guerra en Ucrania. Así, se mostró un cartel en el que ponía 'Paz' en 50 idiomas «para que lo entienda todo el mundo» -resaltaron los organizadores- y se repartieron papeles entre el público de color amarillo y azul emulando la bandera de este país eslavo.