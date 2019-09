Blanca Lleó: “La arquitectura no está hecha de ladrillos, está hecha de materia gris”

Anoche se celebraron varios actos inaugurales entre los que se encontraron la presentación de la exposición SEI MODERN/EXPO, un taller educativo colaborativo entre la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y la Tokyo University of Science (TUS) y la conferencia inaugural de la arquitecta y catedrática de la Escuela Superior de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid, Blanca Lleó.

Bajo el título Habitar XX-XXI, la arquitecta madrileña compartió una serie de reflexiones sobre la vivienda, en su sentido más amplio, utilizando como ejemplos cinco proyectos de su estudio. “La vivienda fue protagonista de la arquitectura del siglo XX y con todo lo aprendido de quienes nos precedieron enfrentamos los retos de nuestro tiempo”, señaló.

Su conferencia giró en torno a los conceptos de “habitar”, “re-habitar” y “deshabitar”. Vacíos que se convierten en espacios intermedios entre lo público y lo privado, recuperando el espacio vecinal donde se establece la comunicación y las conexiones urbanas; la recuperación del centro de la ciudad y el reciclaje de sus construcciones del pasado o el papel del territorio rural deshabitado, en el que subyace la longevidad o el patrimonio rural invisible, son algunas de las reflexiones que estuvieron presentes en su discurso.

“La arquitectura no está hecha de ladrillos, está hecha de materia gris”, expresó. “La inteligencia emocional y creativa es la que nos permite pensar en posibilidades que todavía no existen. Construir esa capacidad creativa es esencial, más que lo que pueda ser la tecnología, que es en realidad algo que queda obsoleto, algo banal que no es tan esencial como hoy creemos”, concluyó.

A través de una serie de imágenes, que asegura que se “han convertido en amuletos”, la arquitecta fue introduciendo a todas las personas asistentes en su universo. “El ser humano busca siempre el cambio, ir más allá en ese espacio intermedio entre lo que es la memoria del pasado y lo que proyectamos como una realidad que está por venir”, añadió.

Lleó hizo referencia a César Manrique y a Javier Sénz de Oiza, “dos grandes maestros que tanto nos han enseñado”. La arquitecta subrayó la importancia de este año en el que confluyen tres centenarios. “El año1919 fue un año verdaderamente fructífero porque nacieron estas dos personas y este proyecto vital como es la Bauhaus”.

La arquitecta, que tiene un vínculo muy especial con Canarias, mostró su agradecimiento por poder participar en un evento tan importante que “se está celebrando en diferentes partes de España” y que persigue acercar la Arquitectura a los ciudadanos, “que son realmente los protagonistas”.