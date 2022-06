Las bibliotecas públicas isleñas están muy lejos de los estándares idóneos

«No son salas de estudio, aunque claro que se puede leer y estudiar»

Ariel Brito, presidente de la Asociación de Bibliotecarios/as y Documentalistas de Canarias, subraya la importancia de que tanto la ciudadanía como los responsables de las administraciones públicas asuman la necesidad de un «cambio de percepción» con respecto al uso de las bibliotecas públicas.

«No son salas de estudio. Se puede leer y estudiar en ellas, por supuesto, pero no son salas de estudio. Eso no significa que no queramos a los estudiantes y a los opositores. No los rechazamos. Para nada. Las bibliotecas por defecto son espacios de libertad y por tanto todos tienen derecho a acudir a las mismas. Pero hay que traspasar esa idea decimonónica de templos del saber. Son un servicio fundamental y con una gran demanda, pero deben ser entendidas como espacios de convivencia, donde desarrollar la solidaridad, la democracia y la cultura en todas sus dimensiones. No solo es un lugar para ir a leer, estudiar y adquirir libros, aunque el fomento de la lectura está en su ADN. Las bibliotecas pueden acoger desde un club de robótica hasta actividades de circo», defiende Brito.

Reconoce que existe una «necesidad social» que reclama lugares para el estudio. «Eso se tendría que cubrir en otros espacios, como ya se hace en otros municipios y ciudades fuera de las islas. Se trata de espacios específicos para el estudio, que se dotan de mesas, sillas, una wifi adecuada, un silencio total y seguridad».

Este bibliotecario tiene claro que desde la aprobación de la Ley de Lectura y Bibliotecas y durante la actual legislatura se ha avanzado considerablemente, aunque aún queda muchísimo camino por recorrer. «Se tiene que poner en marcha el Consejo Canario de la Lectura y las Bibliotecas. El Plan de Fomento de La Lectura en el que trabaja el Gobierno de Canarias será clave para construir el edificio desde los cimientos. En los cimientos están los niños y niñas y las bibliotecas escolares, que tristemente son las hermanas pobres en todo el país. Aquí, ni te cuento. Se las tiene que dotar y la Viceconsejería de Cultura creo que lo tiene previsto», avanza.