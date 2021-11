Benito Zambrano: «Lo primero es que la historia me enamore de una forma visceral»

Somos seres racionales y también pasionales. Hay creaciones o realidades que en ocasiones nos 'tocan' de una manera tan profunda que ni siquiera somos capaces de explicar o justificar. Al cineasta Benito Zambrano ((Lebrija, 1965) le sucedió con la lectura de la novela 'Pan de limón con semillas de amapolas', cuya adaptación a la gran pantalla se proyecta desde el viernes en todas las salas comerciales nacionales.

«Para mí, lo primero es que cualquier historia, salga de ti mismo, de una novela o de un relato, me enamore de una forma visceral, sin justificaciones o razones. ¿Por qué? Pues porque sí. Es como cuando te enamoras de alguien, no hay razones concretas. Necesito que la historia tenga algo que me golpee, me llene, me detone y me ayude a crear un vínculo con la historia y sus personajes. La novela de Cristina Campos me emocionó desde la primera lectura. Encontré partes muy bonitas, de mucha verdad, que me hicieron llorar», recuerda por teléfono el cineasta andaluz, que rodó parte de esta producción en Gran Canaria a comienzos de este mismo año.

Reconoce que tras el impacto inicial que le supuso el libro, se abrió una segunda etapa para el análisis que le lleva a enumerar algunos de los temas que subyacen en la historia. «Vi que contaba muchos temas que me parecen muy interesantes, muchos vinculados con el mundo de la mujer, con las nuevas formas de relacionarse y con los nuevos tipos de familia», comenta.

Explica que el volumen de Cristina Campos «tiene una manera muy moderna de contar el mundo de la mujer», ámbito que siempre ha interesado al director de la película 'Solas' (1999), que fue galardonada con cinco premios Goya, entre otros reconocimientos. «La película aborda temas muy universales, como la familia, las relaciones entre las hermanas, la maternidad en edades tardías, el machismo, los matrimonios fracasados que cada vez son más frecuentes... Cuenta con muchos temas paralelos que se presentan en distintos niveles. Así se pueden generar distintas capas que le dan una mayor profundidad a la película y que van mucho más allá de la anécdota, de una historia de dos hermanas que por una herencia misteriosa se reencuentran después de muchos años. Eso no es más que el punto de partida para entrar en un universo mucho más interesante», explica el director que estrenó este largometraje en la reciente edición de la Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci).

En concreto, 'Pan de limón con semillas de amapolas' se desarrolla en torno a dos hermanas mallorquinas. Marina trabaja desde hace años en África como doctora para una ONG, mientras que Ana sigue en su isla natal, casada con un hombre al que no ama, con una hija, e inmersa en una ruina económica. Tras estar separadas desde que Marina era una adolescente y su familia la envió a estudiar fuera, tienen que volver a reunirse para decidir qué hacer con una panadería que les ha dejado en herencia una mujer a la que no conocen, en el pueblo de Valldemossa.

«No inventamos nada nuevo. La película habla del ser humano y de muchos problemas y cuestiones que le atañen, como son el amor, el desamor, la envidia, las rupturas familiares, las reconciliaciones, la necesidad del otro, las infidelidades... todo esto figura entre los grandes temas de la humanidad, tanto en la narrativa como en la dramaturgia y el cine. Y también son cuestiones que están en todas mis películas», confiesa el responsable de títulos como 'Habana Blues' (2005) e 'Intemperie' (2019).

Elia Galera y Eva Martín son las actrices que dan vida a las hermanas protagonistas de esta película. «Siempre hago un casting para el reparto. Cuando escribo un guion no pienso en actores concretos. No me ayuda. Lo que me ayuda es tener una libertad plena para elegir a los actores. Lo importante es dar con los adecuados. Es clave para la película. Encontrar siempre cuesta, porque cuanto más trabajas un casting, más buscas y tienes una mayor necesidad de localizar a los adecuados. Acaba siendo como un juego de descartes. No vale encontrar a una actriz por un lado y a otra por otro. El reparto tiene que ser como un coro, en el que todos canten bien, estén en el mismo punto y sean adecuados para sus roles», explica Zambrano.