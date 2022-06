Belén Aguilera llega a Canarias con su gira 'Superpop'

Belén Aguilera, se dio a conocer en las redes sociales bajo el nombre de 'The girl and the piano', por los vídeos caseros que subía interpretando éxitos de otros artistas acompañada por su piano, de ahí su nombre, y acabó convirtiéndose en un fenómeno viral.

Desde entonces, la carrera de la artista no ha hecho más que crecer y, es que, con tan solo 26 años, la cantante se ha convertido en una de las artistas revelación más influyentes de estos dos últimos años.

Su último álbum, 'Superpop', está siendo todo un éxito y sorprendió a todo su público por el sonido y la estética tan de los 2000 elegidos por la cantante, pero, sin duda, no ha abandonado esa sensibilidad y esencia que tanto la caracteriza y a la que nos tenía acostumbrados con sus anteriores singles.

La 'camaleónica' Belén Aguilera llega a nuestras islas en diciembre; actuará el 2 de diciembre en la Sala Aguere en Tenerife y el 3 en la Sala Alboroto en Gran Canaria. Las entradas saldrán a la venta el miércoles 1 de junio a las 11:00h (hora canaria) en Canarias7, entrees.es y playhit.es.

Ambos conciertos son producidos por la promotora Latitud Canarias Cultural, los cuáles agradecen su apoyo a Promotur, Gobierno de Canarias e ICDC.