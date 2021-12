Becky G llegará el 8 de octubre con su reguetón y su música urbana al Gran Canaria Arena

El carisma y la fuerza de la artista norteamericana de ascendencia mexicana Becky G desembarcará en el Gran Canaria Arena de Siete Palmas el próximo 8 de octubre, una fecha muy especial para la cantante porque es el mismo día en que, el año pasado, lanzó su primer disco, 'Mala Santa'.

La artista nacida en California visitará en poco más de un mes el recinto grancanario con toda su banda y cuerpo de baile en un espectacular 'show' que se repetirá por cuatro ciudades españolas más: Barcelona (día 1), Sevilla (2), Madrid (9) y Mallorca (el 12). El evento cuenta con todas las garantías y el cumplimiento de toda la normativa vigente relacionada con la covid 19, adelantan sus organizadoras.

En el directo de la californiana, la artista invitada será una de las voces más potentes de la escena urbana nacional, la trapera canaria PtaZeta, quien pondrá en el escenarios los temas 'Estoy bien', 'Trakatá' o 'Mami', que están causando verdadero furor en los seguidores del género.

Rebecca Marie Gómez, nombre de pila resumido artísticamente en Becky G, es una jovencísima cantante, compositora y actriz, de 24 años, que debutó y saltó a la fama internacional con el tema 'Mayores', junto a Bud Bunny. A esa canción le debe su consideración como una de las cantantes de reguetón y música urbana con mayor proyección en la industria de la música.

Tras el fenómeno global que supuso 'Sin pijama', junto a Natti Natasha en 2018, se ha vuelto a unir a ella en un 'hit' explosivo en el tema 'Ram Pam Pam', que ya suma más de 105 millones de reproducciones en Spotify y 305 millones de visualizaciones en YouTube. Ambas reggaetoneras hacen un guiño al feminismo con la letra de esta canción, contando que no vale la pena estar esperando por nadie que no muestra interés. Para ambas el feminismo dentro de su género es un hecho consumado que no se suele ver.

La cantante también ha sumado un nuevo éxito entre sus fieles con la canción 'Fulanito', junto a El Alfa.