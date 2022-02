Beatriz Martín debuta este sábado en el Cicca con un concierto «íntimo y personal»

Si resulta verdad que a la tercera va la vencida, la cantautora Beatriz Martín debuta este sábado en Gran Canaria en la sala Cicca, a partir de las 20.00 horas, en donde dará vida a un buen puñado de canciones que interpretará en un formato «íntimo y personal», que es como se llama el espectáculo, a guitarra, voz y acompañada por Bebi Camacho en los teclados.

Este concierto se viene fraguando desde el año pasado, pero las restricciones por la crisis sanitaria han obstaculizado en dos ocasiones que se haya llevado a cabo en las dos fechas previstas en enero. La compositora, nacida en Granadilla de Abona, fue la artista invitada por otro cantautor de nombre propio, Pedro Guerra, en su último concierto en Tenerife. Allí, en el Cine Víctor de Santa Cruz, desgranó unas cuantas de sus piezas más labradas.

«Son oportunidades que van y vienen. Me gusta la idea de que los cantautores nos ayudemos unos a otros a hacer visible algo tan personal como nuestra música», explica sobre aquella experiencia.

A la sala de la capital grancanaria viene con ganas. «Para mí este concierto es muy especial, no sólo por el hecho de que es la primera vez que estaré frente al público de Las Palmas de Gran Canaria, sino que además estaré acompañada por guitarra y piano... es decir, voy de la manera más intimista posible», señala y es que para la tinerfeña no existe una manera más contundente de mostrarse al público. «Mostrarse con el alma al descubierto para que conozcan tu música de verdad», dice.

En 2021 giró con su último disco 'Aquí y Ahora', que estaba grabado desde 2019 pero en 2020 no pudo tener el desarrollo previsto por los escenarios por la pandemia. Ahora su próximo proyecto será un 'Ep' de 6 canciones llamado 'Sigo en pie', que está bajo campaña de micromecenazgo para ser grabado en los estudios HeyFolks Studio de Madrid, que dirige el músico y productor Sergio Sancho, último aliado musical de la cantautora.

«Me decidí por sacar este trabajo, 'Sigo en pie', mediante micromecenazgo, porque en el transcurso de los años como cantautora he ido ganando muchos amigos en esta bonita profesión. Tengo a mucha gente que confía en mi música, que le gustan mis letras y se sienten identificados con ellas, que me siguen y fue por eso que me dije: 'por qué no, si a la gente le gusta lo que hago'», comenta ilusionada.

Este nuevo trabajo discográfico será el resultado de lo que Beatriz Martín vivió en pleno confinamiento ante la crisis sanitaria. Se trata de seis canciones que han ido forjándose al calor de un pensamiento alejado de la positividad, centrado en que su sueño por la música se diluía.