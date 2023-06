El batería de Rammstein se distancia de Till Lindemann ante las acusaciones de abusos

El líder y cantante del grupo alemán Rammstein, Till Lindemann, está cada vez más solo antes las acusaciones en su contra de presuntos abusos sexuales. El batería de la banda, Christoph Schneider, se ha distanciado claramente este viernes de él y reconocido que su compañero se aprovechaba de las admiradoras del grupo. «Han sucedido cosas que, aunque eran legalmente OK, personalmente encuentro que no estaban bien», escribe Schneider en su canal de Instagram, en el que, sin embargo, afirma que en ningún caso se hizo uso de drogas para someter a las jóvenes.

Las acusaciones vertidas por varias mujeres en las últimas semanas contra Lindemann y Rammstein han conmocionado a todo el grupo y especialmente al propio Schneider, reconoce el batería de la banda. «Me siento como en 'shock' por las cosas que se han afirmado y publicado en las redes sociales y la prensa sobre nuestro cantante», señala el percusionista en un mensaje dirigido especialmente a los fans de la banda en el que afirma: «no, no creo que haya sucedido algo que pueda tener consecuencias penales, como el uso de drogas de sumisión».

«No creo que haya sucedido nada ilegal. Nunca he observado algo así, ni oído de alguno de nuestro equipo de más de cien personas», añade Schneider, quien afirma que «todo lo que he visto en las fiestas de Till han sido personas adultas que celebraban juntas. Y, pese a todo, han sucedido cosas que, aunque eran legalmente OK, personalmente encuentro que no estaban bien», ya que se han «desarrollado estructuras» con el paso del tiempo que superan los límites y van más allá de los valores del resto de los miembros de la banda.

A juicio del batería de Rammstein «Till se ha alejado en los últimos años de nosotros y formado su propia burbuja. Con su propia gente, sus propios proyectos y sus propias fiestas. Es algo que definitivamente me entristece». Schneider dice sentirse además comprensivo hacia las mujeres que no se sintieron a gusto y subraya que para el grupo siempre ha sido importante el contacto respetuoso con sus fans. Por ese motivo señala finalmente que desea que la banda reflexione sobre los sucedido «todos juntos, los seis. Ya que estamos unidos».

El mensaje de Schneider se publica un día después de que la empresa discográfica Universal Music anunciara la suspensión indefinida de «todas las actividades de marketing y promoción» para las grabaciones del grupo alemán Rammstein hasta que se aclaren las acusaciones de abusos sexuales contra su cantante y líder, Till Lindemann. Y dos días después de que la fiscalía de Berlín anunciara la apertura de un sumario contra Lindemann por las denuncias en su contra de la comisión de «delitos en el campo sexual y la administración de drogas», el principal socio comercial del conocido grupo de rock metálico se distancia claramente del mismo.

«Las acusaciones contra Till Lindemann nos han conmocionado y mostramos el mayor de los respetos por las mujeres que en este caso se han expresado valientemente de manera pública», reza un comunicado emitido por la compañía discográfica. Añade que «estamos convencidos de que es totalmente necesario un amplio esclarecimiento de las denuncias, también por parte de las autoridades, y que esto sucederá también en interés del propio grupo». Debido a esas acusaciones, Universal Music Deutschland ha decidido suspender «inmediatamente y por tiempo indefinido» todas las acrividades de marketing y promoción con la banda, destaca finalmente la nota emitida por la mayor compañía discográfica del mundo.

Varias mujeres han acusado al cantante de Rammstein de abusos sexuales y abuso de poder y han relatado situaciones en las que llegaron a tener miedo e incluso pánico. Al parecer jóvenes admiradoras del grupo eran escogidas y reclutadas durante los conciertos para participar en las fiestas que sus componentes celebraban al término de las actuaciones. Las mujeres han denunciado que hubo abusos sexuales, en muchos casos tras ser sometidas con drogas. Till Lindemann ha rechazado hasta ahora tajantemente todas las acusaciones, mientras sus abogados han anunciado que actuarán jurídicamente contra quienes traten de desprestigiar al cantante.