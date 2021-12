Barrios: «El reto del musical ha sido no defraudar a los lectores de la novela de María Dueñas»

El director de escena y coreógrafo argentino Federico Barrios dirige la superproducción musical 'El tiempo entre costuras', que se estrenará en el teatro Pérez Galdós de la capital grancanaria del 7 al 12 de enero. Inspirado en el 'best seller' homónimo escrito por María Dueñas que ha cautivado a millones de lectores y a otros tantos espectadores con su versión televisiva producida por Antena 3, el montaje musical insiste en el periplo de la joven modista Sira Quiroga que abandona Madrid en los meses previos al inicio de la guerra civil arrastrada por el amor hacia un hombre que la lleva hasta Tánger, Tetuán y Lisboa.

Barrios, que como coreógrafo ha estrenado unos ocho musicales en la Gran Vía Madrileña entre los que destacan 'Sonrisas y lágrimas', 'Cabaret', 'Hoy no me puedo levantar', 'Nine, el musical', 'Iba en serio' o 'Más de 100 mentiras', confiesa que el reto más importante al que se ha enfrentado al trasladar a la escena el libro de Dueñas ha sido «no defraudar al público, tanto a los lectores de la novela como a los espectadores de la serie». «Sira sigue enamorando; su historia es un relato de superación, aceptación y sobre todo de amor. Se trata de un título que además de ser un éxito en España también lo ha sido a nivel internacional traduciéndose a cuarenta lenguas, traspasando las fronteras», dice.

Según señala el director el musical 'El tiempo entre costuras' (que también podrá disfrutarse el día 21 en Fuerteventura y en Tenerife del 28 al 30 en cuatro funciones), «es un montaje ágil, moderno y puramente fiel la novela». «El trabajo de Felix Amador e Ivan Macias (libretista y compositor de la música), es impecable. Durante meses estuvieron trabajando con cada escena y con cada canción para que en su totalidad cuenten cada emoción y sentimientos de los personajes. Todas las canciones narran la historia, no hay coreografías o canciones que entorpezcan la acción, porque todo es parte de un todo», apunta.

Para abordar la historia de Sira, Barrios ha empleado distintos recursos para traducir el periplo de la protagonista en las transiciones que tienen lugar sobre escena. «El guion es muy vertiginoso y en el transcurso del espectáculo se producen muchos cambios de decorados, y en cada escena hay muchos saltos de tiempo y de espacio. El trabajo de Ricardo Sánchez Cuerda es excelente. Examinó al detalle el guion y las diferentes posibilidades que había para tener una escenografía ágil y que ayudara a contar la historia tal y como estaba planteada en el guion. No fue fácil, pero una vez que dimos con la forma todo se encaminó rápidamente. Es un montaje dinámico, vertiginoso y que no te da respiro, paso a paso acompañamos a Sira en su viaje, en su vida y entre sus miedos», señala.

Según Federico Barrios los números musicales del montaje se integran y otorgan valor a la dramaturgia. «Así como en 'West Side Story' cada coreografía es parte de la narración, en esta superproducción no existen coreografías que solo sean una excusa para dar color y fuerza al guion. Todos los números de baile están pensados para que la historia de Sira se siga contando. Fue un gran desafío. Admiro el musical 'If/Then', que disfruté en Broadway en el año 2013 y quedé impactado por el montaje, guion y despliegue. Me basé en este montaje para llevar a cabo 'El tiempo entre costuras'. Cada vez más me gustan más los montajes modernos, ágiles y donde parece que el tiempo no pasa», sostiene el director que inició su carrera profesional en España en 2005.

Todavía recuerda cuál fue el primer musical que pudo disfrutar en un teatro, 'Drácula, el musical', al que acudió en 1992 después de adquirir la entrada con parte del sueldo que ganó con su primer trabajo realizado ese verano. «Quedé impactado con las imágenes que se generaban con las luces y la escenografía que prácticamente eran escaleras móviles. Nunca creí que el teatro me emocionaría tanto. Desde ese día supe que quería dedicarme a los musicales. Cuando se lo conté a mi madre, ella me dijo: 'Como cuando eras chico, cuando viste 'Sonrisas y lágrimas' y tú solo querías ser uno de los niños Von Trapp'». Curiosamente, gracias al musical 'Hoy no me puedo levantar', que marca un antes y un después en la carrera del argentino en 2005, la misma productora que lo impulsa le ofrece responsabilizarse de las coreografías de 'Sonrisas y Lágrimas', el montaje que dirigiera Jaime Azpilicueta. «Un sueño hecho realidad y una caricia para ese niño que quería ser un Von Trapp», rememora.