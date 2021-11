Morgan encabeza el Sunbeat LPA en el Auditorio Alfredo Kraus

La banda madrileña Morgan encabeza el cartel de la segunda edición del Sunbeat LPA, que reunirá en el Auditorio Alfredo Kraus de Las Palmas de Gran Canaria el mejor rock y soul nacional independiente, en un ciclo de cuatro conciertos que completan Motown Live Ensemble, Shirley Davis & The Silverbacks y Combo Paradiso.

Será los fines de semana del 21 y 22 y 28 y 29 de enero, a las 20.30 horas todas las citas, en la Sala Jerónimo Saavedra. Un evento que vuelve a contar con el apoyo del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria a través del programa Cultura en acción y cuyas entradas ya pueden adquirirse al precio de 20 euros cada concierto, en los canales de venta habituales: taquillas del Auditorio Alfredo Kraus y Teatro Pérez Galdós o en venta online en los portales web www.auditorioalfredokraus.es y www.teatroperezgaldos.es.

Dos años después de la exitosa gira 'The River Tour', el grupo Morgan vuelve a los escenarios y al Auditorio capitalino el 22 de enero, para presentar su tercer trabajo de estudio bajo el título 'The river and the stone', con diez nuevas canciones.

Con Nina de Juan como voz y piano, Paco López, voz y guitarra, y Ekain Elorza en la batería, Morgan se ha convertido en una de las formaciones más queridas por el público y la crítica, desde que pusieron en marcha el proyecto en 2012.

En 2016 se unieron a la banda Alejandro Ovejero como bajista y David Schulthess al teclado; y grabaron su primer álbum en La Cabaña, en Madrid, titulado 'North' y autoeditado y distribuido por ellos mismos. Desde entonces no han parado de ofrecer conciertos y agotar todas las localidades por países como Irlanda, Reino Unido o en Brasil junto a Tulipa Ruiz; y, por supuesto, por toda España, junto a Leiva en Madrid, en Barcelona o en festivales como Mad Cool o Sonorama.

Cierran el primer fin de semana los también madrileños de Motown Live Ensemble, el 21 de enero, quienes repasarán algunos de los temas más conocidos del famoso sello discográfico Motown Records, al que homenajean.