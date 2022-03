«Lo que más me atrae es crear música que transmita, que haga sentir»

La compositora grancanaria María Eugenia León, que reside y trabaja en Estados Unidos, estrena esta noche su obra 'Busca la alegría', dentro del concierto de temporada de la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria, dirigida por Karel Mark Chichon. La velada, que arranca a las 20.00 horas, se completa con el 'Concierto para piano nº1' de Brahms, con Rudolf Buchbinder como solista, y con la 'Obertura Dramática', de Dvorák.

-¿De dónde surge la idea de 'Busca la alegría'?

-La idea más bien me busca a mí. Mientras iba plasmando mis ideas en la partitura, no sabía totalmente a dónde me iban a llevar: es como tener un ovillo de hilo que se va desenredando poco a poco. A medida que fui avanzando con la música me di cuenta de que ése era el mensaje. Muchas veces el trabajo del compositor/a, empieza por escribir y escribir, sigues el camino paso a paso, hasta que llegas al destino casi sin darte cuenta.

-¿Con la situación mundial que vivimos desde la pandemia y ahora con la guerra entre Rusia y Ucrania, se puede encontrar la alegría?

-Desafortunadamente estamos pasando por unos momentos muy difíciles a nivel mundial y creo que precisamente por ello tenemos que insistir en encontrar la alegría, la empatía, el apoyo a los demás, incluso, en la medida de lo posible, pudiendo llegar a ayudar a aquellos que están sufriendo tanto.

-¿Cómo consiguió abstraerse de la realidad diaria para crear la pieza?

-Literalmente me aislé del entorno todo lo que pude y pasé la mayor parte del tiempo en mi estudio componiendo. A veces hay que bajarse del tren y poner las cosas en orden, para luego poder volver a salir al mundo. El resultado de ese proceso fue 'Busca la alegría'.

-¿La escribió pensando en el concurso convocado por la OFGC o decidió presentarla una vez compuesta?

-La compuse con el objetivo de presentarla al concurso. Cuando vi la convocatoria sabía que no podía dejar escapar esta oportunidad. Aunque podría haber presentado otras obras orquestales compuestas anteriormente, mi intuición me decía que tenía que componer una pieza nueva, dirigiendo toda mi energía al concurso, así que fue una oportunidad perfecta para crear.

-¿Ha hablado con Karel Mark Chichon sobre la obra y la manera de abordarla?

-Es un poco complicado por la diferencia horaria de Canarias a California (donde estoy ahora mismo) y el corto plazo que tenemos. Igualmente confío tanto en la profesionalidad del maestro Chichon como en la de mi partitura para que el estreno se lleve a cabo perfectamente

-¿Qué futuro le espera a 'Busca la alegría' tras su estreno? ¿Hay posibilidades de que se vuelva a interpretar, tanto en España como en Estados Unidos o el resto de Europa?

-Por ahora me estoy centrando en el concierto del viernes (hoy), pero es cierto que sí tengo ideas de futuro para que la obra reparta alegría y se vuelva a interpretar en múltiples ocasiones.

-¿Trabaja en nuevas composiciones en la actualidad?

-Sí, tengo varios proyectos en movimiento ahora mismo, aunque no puedo compartir detalles todavía.

-¿Cómo compagina su labor como docente con la de compositora? ¿En qué Universidad ejerce y qué especialidad imparte?

-Encuentro muy importante la organización: horarios, prioridades, etcétera. Para poder llevar a cabo dicha combinación debo tener muy claro, por ejemplo, en qué momentos tengo más creatividad y energía; en qué momentos puedo hacer las cosas más automáticas y demás. En cuanto a la docencia, trabajo con organizaciones corales infantiles en Santa Mónica (California), donde principalmente hago una labor de asistente de dirección y pianista acompañante. Aunque afortunadamente también he tenido la posibilidad de estrenar piezas corales con ellos.

-¿Volver a España figura entre sus planes profesionales?

-Yo voy a donde la música me lleva. Intento desplazarme mientras los proyectos den la oportunidad y me sea posible.

-¿Qué le atrae más, la composición sinfónica o hacerlo para producciones audiovisuales?

-Lo que más me atrae es crear música que transmita, que haga sentir, que no deje indiferente a la audiencia. Se podría decir que esto es más posible con la música sinfónica porque depende del compositor/a completamente, pero si trabajas en un proyecto audiovisual donde tienes una conexión con la historia, con los personajes, con el director/a; entonces, puedes igualmente conseguir el mismo objetivo.

-¿Se ha planteado la posibilidad de componer una ópera?

-He compuesto piezas para cantantes de ópera, ciclos de canciones, piezas corales, etcétera. A día de hoy no me he planteado hacer una ópera, pero no lo descarto en el futuro.

-La composición, como muchas otras disciplinas, ha sido tradicionalmente un espacio dominado por hombres. ¿Eso es historia o hay que avanzar mucho para lograr también ahí la igualdad?

-Hay que seguir avanzando: para conseguir igualdad primero hay que tener equidad, en este caso con las mujeres compositoras. Creo que este tipo de iniciativa que ha tenido la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria y el Cabildo rompen barreras en ese sentido y así conseguimos acercarnos más a la igualdad. Sería fantástico llegar al día en que no hicieran falta concursos destinados a mujeres compositoras. Creo que hay muchísimos compositores y compositoras con talento y ganas de crear, que hay espacio para todos/as, y considero que son necesarias oportunidades como ésta para crear más igualdad en el mundo de la música de concierto. Un detalle que me parece maravilloso, y que en este mismo concurso se ha hecho (y en algunos otros también lo he visto) es lo siguiente: cuando se presentan las obras de concurso, en la partitura no tiene que aparecer el nombre del compositor/a, sino un lema/código para distinguir a cada participante. De modo que el jurado no sabe quién se ha presentado. Así, se juzga la música exclusivamente. A la hora de dar acceso a concursos/talleres se puede ser muy justo en la decisión.

-Si le dijera que una composición suya podría acabar con la contienda bélica en Ucrania. ¿En qué se inspiraría y por dónde acometería la pieza?

-Sería una utopía maravillosa que los soldados en las zonas de conflicto actuales decidieran soltar las armas en vez de luchar e hicieran música en su lugar.