La artista canaria Teresa Correa escenifica en el Thyssen la performance 'Mujer ante el espejo' La creadora isleña muestra su busto mastectomizado para cuestionar y resignificar el canon de belleza que impera en la sociedad actual y en el arte

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 23 de octubre 2025, 13:29 Comenta Compartir

La artista grancanaria Teresa Correa activó anoche en el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza la performance 'Herida de espejo con tijera', que tiene como objetivo cuestionar el canon estético y ético occidental en los museos. A partir de la obra 'Mujer ante el espejo', de Paul Delvaux (1936), la artista dialogó con su propia experiencia a través de su busto mastectomizado con la idea de promover la inclusión de este tipo de cuerpos de mujer.

La performance contó con la participación de mujeres pertenecientes a la asociación IN, quienes, junto a la artista, mostraron sus cuerpos «para apropiarse políticamente del espacio y resignificar el canon, incorporando otros cuerpos y éticas diversas».

La activación de la obra de Correa es fruto del acuerdo de colaboración suscrito este año entre el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza y el CAAM (Centro Atlántico de Arte Moderno), que ha propiciado el intercambio de artistas mujeres entre ambas instituciones culturales.

Ampliar Imagen de la participación de mujeres de la asociación 'IN' en la performance. C7

La consejera de Cultura del Cabildo de Gran Canaria y presidenta del CAAM, Guacimara Medina, recordó que esta iniciativa cultural ha representado una magnífica oportunidad para conocer en nuestra Isla el trabajo artístico de creadoras del performance del contexto nacional e internacional y, al mismo tiempo, para que artistas canarias puedan escenificar sus obras en el museo Thyssen de Madrid.

«Para el CAAM es importante desarrollar estas líneas de colaboración con otros museos y apostar por un programa como este, diseñado desde una óptica feminista, y con temáticas como la migración, las tradiciones o el colonialismo, más necesarias que nunca para intentar contrarrestar el auge del fascismo», subrayó la consejera.

Tanto Guacimara Medina como el director del CAAM, Orlando Britto Jinorio, que anoche asistió a la activación de la obra de Teresa Correa, han elogiado al Thyssen por su apuesta por este «programa moderno y valiente que incluye obras que tienen que ver con la contemporaneidad, muy pegadas a la realidad actual».