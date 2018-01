Un espejo del alma nacional

«En tiempos de Lope, el espectador acudía sabiendo de antemano el final de la obra. Lo que les interesaba era su aliento dramático. Se trata de una comedia de capa y espada que acaba mal. Cambia tras el segundo acto. En el primero, no ves nada malo, pero todo se tuerce después. Y es que la envidia es algo muy español, así como el desprecio por todo lo foráneo, por todo lo que no sea de uno mismo, por lo que está fuera del terruño», explica el director Eduardo Vasco sobre El caballero de Olmedo, montaje que desembarca en el teatro Cuyás de la capital grancanaria los próximos días 19 y 20 de enero, a partir de las 20.30 horas.

Eduardo Vasco, que hizo un paréntesis en el seno de Noviembre Teatro para asumir las riendas de la Compañía Nacional de Teatro Clásico (CNT) entre 1995 y 2012, asegura que el espectador del Cuyás se encontrará con «uno de los textos más extraordinarios del Siglo de Oro».

«El caballero de Olmedo no es preciosista ni alambicado. Es natural. Se trata de una de las piezas que más adoraban los de la Generación del 98 y posteriormente también los del 27. Durante el siglo XIX se representó poco, porque no figuraba dentro del canon de los ilustrados del momento», añade.

Eduardo Vasco y su equipo fundamenta esta nueva apuesta desde un punto de vista tragicómico. «Lo hemos basado todo en las dos caras, la luz y la oscuridad, la comedia y la tragedia. Lo plasmamos con un panel giratorio, que nos ayuda a plasmar el juego, el juego del destino gracias al que se pasa de estar fenomenal a estar muy mal», señala.

La obra comienza cuando Don Alonso, al que apodan El caballero de Olmedo, llega con su criado Tello a las fiestas de Medina del Campo y conoce a Inés, una joven de la que se enamora. Para conquistarla, recurre a una alcahueta, Fabia, que le hace llegar a la joven una carta de Don Alonso. Don Rodrigo, un pretendiente de Inés, no piensa quedarse de brazos cruzados.

Para abordar este clásico, Eduardo Vasco opta por «escuchar al autor, a Lope de Vega». «No soy partidario de enmendarle la plana. No busco desmontar la obra en siete partes. Otros compañeros apuestan por desguazar los textos. Me parece bien, pero yo apuesto por escuchar a Lope y transmitir lo que me parece más fascinante. El lenguaje, la estructura... todo lo que plantea tiene que estar. Apostamos por optimizar sus valores y adaptar la obra al público contemporáneo», explica.

Daniel Albaladejo, un habitual de la compañía, da vida al protagonista. «Nos decidimos por un Caballero más sobrio y menos extrovertido de lo habitual. Lo fácil era irse al desbordamiento, pero Daniel lo presenta más sencillo y menos afectado», desvela el director.