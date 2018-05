Un canto escénico al poder de la calle

Peter Weiss mezcla hechos reales y ficción en Marat-Sade . No es real que Marat y el marqués de Sade llegasen a encontrarse, pero sí que el segundo estuvo internado en el psiquiátrico de Charenton, donde dirigió piezas escénicas protagonizadas por los internos y que «los burgueses parisinos» vieron representadas, puntualiza Ricardo Iniesta. Toda la trama se fundamenta en las tres visitas que Carlota Corday hizo a la casa de Marat, hasta que en la última logró asesinarlo.

«Cuando estrenamos en Barcelona, acababa de ser nombrada alcaldesa Ana Colau y el movimiento 15-M aún estaba muy cercano. El público se entusiasmó. No hay que olvidar que una de las consignas de la Revolución Francesa y que está muy presente en esta obra es: No hay libertad si no hay igualdad. ¿De qué le vale a un hindú la libertad si vive en un barrio de las afueras de Bombay rodeado de pobreza? ¿Y en España, de qué le sirve a los ocho millones de personas que son pobres», lanza el director de este montaje que se desarrolla con nueve actores sobre el escenario.

Esta obra esencial dentro de la historia de la dramaturgia es un «canto contra la desigualdad y la justicia», así como la ausencia de «fraternidad» en unos seres humanos que son capaces de mirar a otro lado mientras sus semejantes mueren de hambre.

Marat-Sade no se convierte en un panfleto porque detrás hay «teatro poético», explica Ricardo Iniesta. «Cuenta con 20 temas musicales, que cantan los locos. La obra aporta mucho disfrute al espectador, tanto en la vista como en sus oídos, porque tiene mucho humor. La poética y la música aportan la magia, el colorido y la emoción», señala.

Además, incluye tres lenguajes con los que la compañía Atalaya se siente muy cómoda. «Está por un lado el teatro épico de Bertolt Brech. Se le suma el teatro de la crueldad, con imágenes extremas, de Antonin Artaud, y por último está el grotesco de Meyerhold, lo que hace que el espectador se convierta en un cómplice», apunta Iniesta.