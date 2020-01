Sacristán: «No tengo dudas: ¡un cubo de mierda para la izquierda!»

— ¿Cómo sale el público de las funciones de Señora de rojo sobre fondo gris? ¿Dolorido o esperanzado?

— Creo que, por supuesto, afectado. No sale indemne de la parte dolorosa de la obra pero, por lo que he ido recabando, el aliento último es esperanzador porque la memoria del amor es capaz de vencer a la muerte.

— ¿Cuándo le echó el ojo al texto?

— Justo cuando estaba representando otra obra de Delibes, Las guerras de nuestros antepasados, en 1989, ya le eché ojo, pero Miguel nunca quiso que la lleváramos al teatro. No quería que le pusieran cara a este tipo que en realidad era él, aunque en la obra se había ocultado detrás de un pintor, un personaje de ficción. Quedé fascinado desde que leí la novela.

— En esta obra Delibes habla sobre la pérdida de su esposa. ¿Intenta meterse en la piel del escritor? ¿Tuvo mucho trato con él?

— Sí, tuve el privilegio de conocerle y ser amigo suyo. Esta función tiene un valor añadido. Aunque el protagonista es un personaje todo el mundo sabe que es él. Es un juego apasionante saber que estoy contando cosas que le pasaron a alguien que tuvo en mi vida mucha importancia, que la tuvo no solo como novelista, sino como individuo y maestro de vida.

— También dio vida a Pacífico Pérez en Las guerras de nuestros antepasados, ¿qué es lo que más aprecia de los textos de Delibes?

— Su mirada sobre nosotros, su manera de mirarse y mirarnos desde la sencillez. Me atrevo a decir que con un lenguaje de una gran cotidianidad y elementalidad demostraba una gran capacidad de profundizar en el alma humana y elevarse hasta la línea de los Machado, gente que no solo escribió maravillosamente sino que nos enseñó a ser mejores.

—Este año se cumple el centenario del nacimiento de Miguel Delibes, es una buena excusa para acercarse a su legado. ¿Qué obra de este escritor recomendaría leer?

— Es muy difícil, cualquiera de ellas. Creo que tal vez Las guerras de nuestros antepasados no ha sido una obra suficientemente conocida y, sin embargo, para mí es una de sus mejores novelas. Delibes tiene grandes obras para escoger y devolver.

— Señora de rojo sobre fondo gris está dirigida por José Sámano, fallecido en octubre. ¿Qué aportó a esta función? ¿Y qué papel cumplió Sámano en la escena teatral española?

— Sámano es un hombre imprescindible en el teatro, el cine y en la televisión como productor y director. En el caso de Señora de rojo fue el que marcó línea a seguir en la adaptación. La línea principal la marcó Pepe y ahí coincidimos Inés Camiña y yo trabajando juntos. También aportó su visión en la puesta en escena. Éramos amigos. Nos conocimos hace muchos años. Hemos trabajado mucho juntos en teatro y cine. Para mí ha sido una pérdida terrible. A José Sámano le animé yo a hacer Señora de rojo. Me cabe esa alegría. Esta obra es lo último que ha hecho. Hace años se planteó hacer Señora de rojo, pero lo había desestimado y yo le convencí, le animé y, afortunadamente, tuvo ocasión de ver el comienzo de su éxito. Le echo de menos cada día.

— Usted tiene ya 82 años. Lleva 60 años en los escenarios. ¿Ha cambiado mucho el teatro en estos años?

— Ha cambiado mucho. Hay un gran avance y no solo en los aspectos tecnológicos. Por fortuna ya no se hacen las malditas dos funciones diarias los siete días de la semana. Por otra parte, la esencia del teatro sigue siendo la misma contar historias delante de gente que te escucha y te ve. Eso siempre va a permanecer y prevalecer. No hay medio audiovisual que lo sustituya. Técnicamente no tiene nada que ver el teatro en el que yo empecé y el de ahora. Lo mejor es que ya no tenemos la miserable servidumbre de las dos funciones. Era un horror.

— En el monólogo de Solos en la madrugada resumía las ansias de cambio y libertad de la España de finales de los 70, ¿se imaginó alguna vez que iba a aparecer un grupo político que añorara y ensalzara el franquismo?

— No honradamente, no. Es algo que debemos preguntarnos seriamente. Me resulta preocupante. Yo, que me sigo considerando un hombre de izquierdas, me pregunto qué ha pasado. Esta gente no ha parecido con ametralladoras en el Parlamento, ha aparecido con urnas llenas de votos porque hay españoles que piensan que deben estar ahí. ¿Pero qué coño está pasando? Es preocupante que esa sea la voluntad de millones de españoles. Hay que tomar nota, porque mientras tanto la izquierda.... ¡Vaya papelón!

— Si Carmen Calvo le hubiese hecho caso cuando usted le pidió que se pusieran de acuerdo nos hubiéramos librado de unas elecciones.

— Y también del ascenso de Vox. No tengo ninguna duda: un cubo de mierda para la izquierda. Y, ahora, vamos a ver qué pasa.

— Desde luego, 2019 fue un año difícil. Usted le puso voz en el resumen de Televisión Española.

— Para mí, en lo profesional, no ha podido ser mejor. Ha sido formidable con Señora de rojo y estoy haciendo una serie de televisión Alta Mar que me gusta. En lo personal, con mi familia, mis hijos y mis nietos, ha sido estupendo. En cuanto al resumen, desde que me lo propuso Carlos del Amor, no tuve ninguna duda. En cuanto al balance, son tantos años ya que qué más da.

— Algunos hombres de su generación se sienten incómodos a la hora de relacionarse con mujeres que aspiran a un trato igualitario. ¿Se siente descolocado? ¿Le alegra que se cuestionen conductas que dábamos por buenas?

— No voy a presumir de ser el más moderno. No he ocultado mi fascinación por lo femenino. Recuerdo a mi madre y mi hermana... No se puede hacer ni una broma con esto. Quiero compañeras, no esclavas, ni mujeres sumisas y zurcidoras a mi lado. Todo lo que se consiga, nos hace mejores, de ahí el pavor de Vox. Todo lo que suponga igualdad, es bueno para todos. ¡Joder!

— Entonces, ¿qué le parece la cuarta oleada feminista?

— Es imprescindible. Hay que estar ahí. El machismo es una lacra y una forma de cultura. El otro día lo leí: antes que a la violencia de género hay que atacar la filosofía del machismo que sigue instalada en la sociedad y lo está también en muchas mujeres españolas.