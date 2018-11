Profetas reflexiona sobre la mentira

«El texto de Jonathan Swift es el motor inspirador, escrito hace 300 años, de este montaje. Le encargamos a Luis O’Malley que escribiera un montaje a partir de las ideas de ese texto, que es casi un panfletillo breve que supuestamente este irlandés escribió dentro de un club de autores que generaba textos irónicos. Se ha escrito una comedia muy divertida, pero no hilarante», desvela Fernando Navas tras ultimar ayer uno de los primeros ensayos previstos en el recinto capitalino.

En este montaje, Navas da vida a un presentador de televisión, llamado Isaías Gálvez. «Trabaja en un país imaginario. Atraviesa una gran crisis profesional y se le presenta la oportunidad de entrevistar a Esteban Parrado, al que encarna Juan Ramón Pérez, el presidente de ese país cuya popular está también en declive», explica el actor y codirector de la obra.

A esta entrevista se le suma una reflexión en torno a «la ficción teatral», lo que hace que «el juego de espejos se multiplique». «Los actores que a su vez encarnamos a esos personajes nos defendemos porque lo nuestro no es una mentira, es una ficción. No engañamos, porque el público acude al teatro dispuesto a ser engañado con algo que no es real. En este sentido, la obra habla sobre el contrato escénico, algo sobre lo que ha teorizado mucho el dramaturgo y director Juan Mayorga», comenta Fernando Navas.

Con estos mimbres, el texto de ‘OMalley comienza a profundizar sobre la mentira y sus usos. «Invitamos a que el público reflexione sobre este mundo de poder y las herramientas que se utilizan y que no son exclusivas de la clase política. Se trata de un texto delicioso, repleto de ironía, que propone distintas clasificaciones de la mentira, según sean los beneficiarios de la misma», explica.

Fernando Navas apunta que el espectador no se topará «con una parodia en torno a unos políticos concretos».

«Ni siquiera se habla de la mentira política del presente. Éste lo pone el espectador y no la obra», dice sobre un texto con una clara «carga filosófica» pero que en ningún instante renuncia a la comedia.