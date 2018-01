‘Otra historia de amor’, con música de Bernstein, en el Teatro Pérez Galdós

La obra cuenta con la coreografía de Vanessa Medina y la ejecución de 12 bailarines canarios, que bailarán piezas de Leonard Bernstein y Germán G. Arias, bajo la dirección artística de Natalia Medina y musical de Óscar Navarro.

"Otra historia de amor" muestra una manera diferente de vivir, de sentir y de entender el amor, la amistad y el odio, dentro de un entorno urbano y moderno de una ciudad llena de oportunidades en el que los personajes viven diferentes experiencias que les llevan a buscar el amor, un camino en el que en ocasiones se tropiezan con el odio, según los organizadores.

El relato de la producción ha sido creado desde diferentes obras de Leonard Bernstein a las que se suman 5 piezas originales creadas para la obra.

Algunas de las obras de Bernstein que interpretará en directo la Banda Sinfónica municipal son Slava!, a concert Overture, 3 episodios de On the town, The wrong note rag de Wonderful Town, entre otros.

La directora artística, Natalia Medina, ha celebrado "la oportunidad que supone trabajar con música en directo" que ofrece "una nueva manera de trabajar el movimiento" como "un reto que se ha convertido en un placer de crear un relato desde la música y la danza".

Así mismo, ha agradecido a la entidad "el apoyo a la danza, un sector con una situación muy compleja en Canarias" en un proyecto que "es ilusionante a la vez que nos da nos da respeto y que es la semilla para nuevos proyectos futuros".