Nuhacet Guerra ofrece una clase maestra en Telde

El curso tendrá el precio de 15 euros y es una actividad impulsada por Erre Estudio de Patricia Ruano Richau, y cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Telde.

Guerra, natural de Jinámar, expone las líneas claves del curso. «Es un taller intensivo. Con accesibilidad a todo el público, sin limitaciones. Se trata de un curso de danza contemporánea, con una técnica que estoy desarrollando física e intuitiva. No me gusta siempre enseñar lo mismo, en cada sitio me adapto a la gente que venga. Trabajo la fisicalidad desde los sentimientos. Hacer que afloren en los bailarines. Pero también puede haber gente que no sea bailarina», manifestó.