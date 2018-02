«Me centro en mantener los caballos»

El actor y director Secundino Benjamín Juan de la Rosa Márquez Ailagas de Carvajal​ (Barcelona, 1969), conocido artísticamente como Secun de la Rosa, apuesta por ser «honesto» con los personajes que aborda, tal y como ha hecho con Rubio, uno de los oficinista de Smoking Room, montaje con el que regresa al Cuyás los próximos días 2 y 3 de marzo.

«He tenido mucha suerte con esta obra. Siempre intento ser honesto con los personajes a los que doy vida. En este caso, hemos intentado que no sea ni propio de la comedia ni dramático, sino que sea como la vida misma. Durante la obra, me mantengo sosteniendo los caballos, como me gusta decir. Intento que Rubio se entienda y cuando baja al abismo, bajo con él, y cuando sube, subo junto a él hasta que se convierte en entrañable», comenta el popular intérprete, por teléfono, desde Madrid.

Al igual que la película del mismo título, que dirigió en 2002, al igual que este montaje, Roger Gual con Julio Walovits, la historia se desarrolla en una sucursal española de una empresa americana que, por la nueva normativa sanitaria obliga a sus empleados a fumar en la calle. Uno de ellos, Ramírez, pone en marcha una campaña con sus compañeros para que una sala desocupada se convierta en un espacio para fumadores.

Secun de la Rosa da vida al mismo personaje que encarnó Manuel Morón en la película. «Es un individuo con el que resulta fácil sentirse identificado. Él trabaja y trabaja para conseguir un ascenso. Me da pena que pueda parecer arcaico, pero uno en el trabajo no tiene otra estrategia. Trabaja muy duro para lograrlo y no entiende que haya otros métodos, más sociales, para conseguirlo. Él solo cree en el trabajo», señala el actor.

Dice que este individuo atraviesa «por momentos divertidos» durante esta ficción, en la que el espectador descubrirá que da vida «a un trabajador medio» que se ve metido en una trama interna de la empresa que le supera.