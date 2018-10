María Pagés: «Vivimos en una democracia cansada»

— Óyeme con los ojos ganó el premio al Mejor Espectáculo de Danza en el Mercat de les Flors y el de Mejores Voces para el Baile en el de Jerez. Parece un espectáculo redondo.

— Es un espectáculo que nos gusta mucho, porque es el único solo que he hecho hasta ahora. Todas las obras del repertorio de la compañía son de mayor formato. Es un trabajo hecho con mi pareja artística y de vida. Ha sido difícil porque hay un compromiso con las 29 personas que forman esta compañía; toda una familia con un compromiso de equipo y de mantener la actividad, porque eso nos permite seguir adelante, creando y de gira. Por eso nunca nos habíamos planteado hacer un solo. Pero, después del estreno de Yo carmen, donde la mujer es el tema principal, surgió la idea del yo como mujer. No de una manera colectiva, como en Yo carmen. Era un yo María, que acababa de cumplir 50 años, cómo me planteaba seguir adelante como creadora, mujer e intérprete. Nos gusta hacerlo y me veo muy arropada, en el sentido que se dedican mucho a mí. Cuando vamos con la compañía, estoy pendiente de todos los detalles, de cada uno de los que formamos el equipo y de que todo ese engranaje funcione. Soy la que tira de todo. En esta ocasión es al revés. Estoy con seis músicos magníficos, pero soy el centro de ese hoyo redondito. Es el momento de hacerlo, de recogerte contigo misma, de situarte y de ver los horizontes y los límites después de cumplir 50 años; una edad crucial para abordarlo y seguir un camino, y así surgió este espectáculo. Las protagonistas son voces femeninas de poetas. De sor Juana Inés de la Cruz tomamos el título y la inspiración. Óyeme con los ojos aborda la idea de transcender de uno mismo. Es sobre el misticismo, un vehículo fantástico para descubrirse en el interior del interior. Nos acompañamos de poetas místicos de diferentes religiones e incluso laicos. Ahí están José Agustín Goytisolo y El Arbi El Harti... Exploran la idea de ir a un más allá y descubrirse. Es una experiencia bonita de ver y de hacer.

— ¿Cuál es el mensaje de la obra?

— Es un mensaje de recogimiento, de encuentro con uno mismo. En todo lo que escuchen y vean hay una simbología reconocible. Todos nos sentimos unidos en ese ceremonial de conocimiento de uno mismo. También hay momentos emocionantes e irónicos, en los que podrán sonreír. El final es muy sugestivo. Habla de que la vida es la búsqueda de uno mismo, desde que nacemos hasta que morimos.

— Une la palabra de Rumi, Tagore, fray Luis de León, Benedetti... ¿qué es lo que ha buscado en sus poemas?

— La idea del amor. Todos estos poetas, de diferente origen, tienen algo en común: si lees los poemas sin conocer el autor, es difícil saber si es sufí o católico. Hablan del amor como un corazón que abarca todos los corazones. En diferentes épocas y culturas repiten el mismo mensaje, la búsqueda y el reconocimiento del amor como algo grande e importante del ser humano. Es interesante descubrir que somos tan diferentes y tan iguales.

— ¿Los poemas se han musicado?

— La mayoría de esos poemas se han adaptado a la obra que, musicalmente, es flamenca. El guion musical y la dramaturgia se basa en unir textos y palos concretos. Tenemos fandangos. No han necesitado cambiar la métrica. Fray Luis de León parece que pensó que algún cantaor lo cantaría. Es interesante cómo se han adaptado seguidillas, malagueñas, tientos y una diversidad amplia de estos cantes. Ha sido bonito adaptarlos a su métrica. No es solo un trabajo coreográfico. Hemos tratado que los cantaores no solo cantaran sino que contaran lo que cantan. Así el mensaje sería completo y profundo. Es hermosísimo cómo lo cantan y lo cuentan El trabajo musical con los textos lo hizo El Arbi, que es poeta.

— En 1990 creó su compañía. ¿Ha sido difícil mantenerla viva?

— Es un esfuerzo continuo. Es una compañía privada con 29 personas, con casi 30 años y con la particularidad de que somos una empresa que producimos nuestros espectáculos. Hemos defendido esto como parte de nuestro ADN. Mantener la independencia en la labor de crear cuesta muchísimo y la danza no es precisamente el espacio más favorecido para sobrevivivir. Conocemos bien lo que es trabajar en la dificultad, lo hemos hecho siempre. No es por la crisis. No hemos parado de trabajar. Hay que seguir, tener entusiasmo y creer en lo que hacemos rodeados de gente que participe con el mismo entusiasmo. Esa es una cualidad necesaria para formar parte de la compañía. Es lo que nos hace seguir. Dificultades, muchas, pero ahí seguimos. El problema de la cultura en España es un problema grande, la cultura española no ha hecho una reflexión profunda y sin complejos sobre qué es su identidad y su ser, si lo hubiera hecho entendería que el flamenco es uno de sus pilares más importantes de su contemporaneidad y de la cultura. La cultura sobrevive pero no hay voluntad de Estado para que no esté a merced de idas, venidas y crisis. No es asunto de Estado y ahí está intentando sobrevivir. Es una pena.

— La multiculturalidad es parte de su vida, supongo que en estos momentos es necesario defender el mestizaje. ¿En Óyeme se aprecia?

— Este espectáculo tiene muchos mensajes de compromiso con esta idea de que, como dice Rumi en uno de sus poemas, mi religión es el amor y mi corazón quiere abarcar todo y todos los corazones. Es necesario recordarlo continuamente y sobre todo ahora. Todo este progreso que creíamos tener –de apertura cultural, de alcanzar igualdad entre todos nosotros, de la sociedad de bienestar– parece que retrocede y vemos a los personajes públicos que llevan las riendas del mundo y nos parece mentira. Hay una recesión. Vivimos en una democracia cansada. Estamos en un momento delicado. Todo esto lo tratamos más en Una oda al tiempo, el espectáculo que vino después de Óyeme con los ojos. El arte es un reflejo de lo que nos está pasando. Nos cuenta la vida de las personas que lo crearon. Con la danza pasa igual. Óyeme trata esto desde el optimismo. Hay un tema que dice que todos vamos en un mismo barco con los mismos remos, aunque parece que no queremos darnos cuenta.