Lola Jiménez invita a un viaje «sensorial y onírico»

Desde el título, Soy una mosca que mira a través del agujero de una llave un lugar en llamas, Lola Jiménez deja claro al espectador que la pieza que coreografía y baila en solitario, durante una hora, es algo muy especial.

Sus propios sueños le han servido como fuente de inspiración. «El origen del título se debe a que trabajo mucho con sueños, con la parte onírica. Hay épocas en las que tengo mucha lucidez y soy capaz de no olvidarlos, aunque siempre los transcribo al despertarme. No los entiendo, muchas veces, pero los llevo a un lugar. Considero que son descubridores de universos. No trabajo con significados, sino con sugerencias», apunta esta artista, que hoy y mañana, a partir de las 20.30 horas, se sube al escenario de la Sala Insular de Teatro, en la avenida Primero de Mayo de la capital grancanaria.

Para desarrollar esta idea, Lola Jiménez protagoniza una pieza que es un «compendio de varios idiomas», asegura. «Está el baile, el movimiento del cuerpo, la imagen y el sonido. La obra es una unificación o mezcla de lenguajes, con el fin de generar una poética muy especial. En la obra navego por un mundo onírico y poético», reconoce.

Soy una mosca que mira a través del agujero de una llave un lugar en llamas no es flor de un día. «La obra se viene gestando desde hace mucho tiempo. Suelo llevar una cámara en mano por la calle. Soy una gran observadora de los momentos cotidianos. Mientras trabajaba en una compañía, usaba también mucho la cámara, tomaba fotos y grababa y lo guardaba todo en un recipiente. También los sonidos... hasta que llegó un momento el que todo tuvo la urgencia de salir», desgrana sobre el proceso de gestación de este trabajo.

Lola Jiménez comenzó a bailar en su ciudad natal de Las Palmas de Gran Canaria de la mano de Mónica Valenciano y ha desarrollado su trabajo en Madrid con artistas como Olga Mesa, Carlos Marquerie, Elena Córdoba, Lengua Blanca y con Angélica Liddell, dentro de la compañía Atra Bilis. En 1992, fundó en su isla Kokoro, junto a Begoña Vega y Germán Fumero.