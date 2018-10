Leo Bassi: «El bufón es anarquista»

Otras citas del Festival Clownbaret

Irwisch Theater

Invitación austríaca al baile

El viernes 19 de octubre, como prólogo de la actuación de Leo Bassi, a las 19.00 horas, en el exterior del teatro Guiniguada, en la capital grancanaria la compañía Irrwisch Theater presentará el montaje Nujork Denzin Kwiin. Con esta obra, la compañía austríaca, especializada en romper tabúes y fronteras, propondrá un viaje a la escena disco de los suburbios, donde un grupo de bailarines zancudos, con sus atuendos coloridos y referencias a películas de culto, nos guiarán por una ruta imaginaria por las calles de Nueva York. Su objetivo es hacer bailar a los espectadores.

Agro the Clown

Italianos y callejeros

La compañía italiana Agro The Clown, especializada en revolucionar las calles con espectáculos de sonido, efectos especiales y búsqueda constante de la participación del público, propondrá dos montajes el sábado 20 de octubre. El primero, a las 18.00 horas, tendrá lugar en las calles de Vegueta y se titula Car Wash. El montaje mezcla circo y teatro con mucha espuma y agua. Improlocura será la segunda obra que ofrecerán, a las 19.30 horas, en el exterior de teatro Guiniguada donde exhibirán su dominio de la improvisación y la mímica.

The Umbilical brothers

Desde Australia con humor

El sábado, el teatro Guiniguada acogerá el espectáculo de la compañía australiana The Umbilical Brothers Best of the Worst of the Best a partir de las 20.30 horas. El montaje, para mayores de 16 años, mostrará «lo mejor de lo peor» de la trayectoria de Shane Dundas y David Collins, dos comediantes que han recorrido los escenarios del mundo cosechando excelentes críticas. Su trabajo ha sido reconocido con el premio de la crítica en el Edimburgo Festival Fringe, dos Bafta y un Emmy. Las entradas están a la venta en el portal www.entree.es a 20 euros.

Talleres

Tras el origen de las risas

Del 15 al 17 de octubre, Leo Bassi impartirá un curso en la Escuela de Actores de Canarias en su sede de Tenerife. Las plazas están completas y solo se podrá asistir en calidad de oyente. El comediante Denni Dennis impartirá un taller de clown para personas con discapacidad en Tenerife, entre el 15 y el 19 de octubre. Por otro lado, Leo Bassi protagonizará un encuentro con los alumnos de la Escuela de Actores de Canarias en su sede Gran Canaria. La cita en el centro educativo, sito en la calle Sor Brígida Castelló en la capital grancanaria, será el jueves 18 de octubre, a las 18.00 horas.