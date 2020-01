Ingenio, capital de la carcajada

La siguiente cita será el 3 de abril con Clownic, que presenta en Ingenio Turist (Or Not Turist) , un divertido espectáculo sobre el mundo del turismo organizado. A través de humor sin palabras, marca de la casa, Clownic plantea una serie de situaciones hilarantes con un solo objetivo, seguir haciendo reír al público cada 10 segundos. Durante más de 18 años Clownic ha sido la segunda compañía de Tricicle.

contra el totalitarismo.

Leo Bassi ofrecerá su Yo, Mussolini el día 17 de abril. Con una pieza evocadora y divertida, el actor italiano vuelve a posicionarse frente a la extrema derecha con un espectáculo nacido del auge en todo el mundo de la vieja ideología fascista. Un desafío directo a la gente que ha luchado desde siempre por una vida más solidaria y humanista. Y es que el mensaje más importante de Yo, Mussolini es que el fascismo crece por el miedo que genera, y que el mejor antídoto contra ese miedo es el sentido del humor.

Solo Fabiolo, que llega de la mano de la compañía Yllana, es «el pijo olímpico y con clase, que, con su raqueta, su bola y su pase, dejará a toda la gente perpleja», y subirá al escenario del Federico García Lorca el día 24 de abril.

De su mano conoceremos lo que se cuece en los mentideros del poder y el famoseo y, por supuesto, lo último en gastronomía, belleza y elegancia, porque no hay celebridad que no conozca a Fabiolo y no hay tema que no domine, a la vez que reflexionará en voz alta sobre las más variadas cuestiones de la actualidad política y económica, y todo con dos pelotas, de tenis.

Cristina Medina, que ya visitó este festival con su espectáculo Solalá, llega el día 2 de mayo con Lunátika.

La actriz, que es capaz de comerse ella sola el escenario, ofrece al público un canto a la liberación de la mente y el cuerpo a través del humor absurdo y genuino.