Futuras promesas alrededor de Scrooge

Aún resta que este montaje se presente en Lanzarote (día 20), Fuerteventura (día 22), Moya (día 27), Ingenio (día 28), Tenerife (día 3 de enero) y Teror (día 4), donde volverán a subirse al escenario para interpretar este entrañable clásico que Charles Dickens escribió hace casi 180 años.

María López Calcines tiene 8 años y encarna a Marta, la hija de Fred, entre otros papeles. Proviene, como todo el resto, de la Escuela de Talentos Saray Castro, una de las actrices del reparto que encabeza el popular actor Mariano Peña, que en este montaje se apropia del papel del avaro señor Ebenezer Srooge.

«He actuado antes en El clan amarillo», comenta, «pero ahora estoy muy ilusionada porque voy a subirme al escenario del Teatro Pérez Galdós. En el cole me han deseado mucha suerte y me dicen que si me esfuerzo conseguiré muchas cosas», avanza María, que desea ser actriz y cantante de mayor, y que pide pedir a los Reyes «mucha salud y amor para el mundo».

A su lado, Aroa González Rodríguez la mira con atención. Tiene 9 años y advierte que entre todos se llevan de maravilla. «En la escuela nos hicimos superamigos y desde entonces estamos superjuntos. Mis amigos y amigas vendrán a verme y me dicen que la obra va a estar superguapa», dice Aroa, que también se inclina por ser actriz de mayor.

En las pausas de los ensayos vespertinos que han debido combinar con su jornada lectiva por las mañanas en sus respectivos colegios no se han aburrido en ningún instante. «En esos ratos me pongo a preparar mi vestuario», explica Aroa Navas Ruiz, de 9 años, quien define al director de Cuento de Navidad, Mingo Ruano, «como muy buen jefe. Nos ha ayudado y dado consejos chachis».

Todos conocían ya la historia por la versión cinematográfica dirigida por Robert Zemeckis e interpretada por Jim Carrey y Bob Hoskins. «Llevamos al principio una ropa vieja y media rara, aunque también salimos con unos trajes más arreglados de cuadros. Vamos superabrigadas porque debe dar la sensación de que pasamos mucho frío».

«Trabajar con tantos actores es muy guay. Desde pequeñita me ponía delante del espejo a recitar frases y a cantar», comenta la niña que desvela que también es buena estudiante: «Por ahora solo saco sobresalientes».

Contenta por fuera y nerviosa y emocionada por dentro. Así se siente Lara Fleitas, que con 11 años interpreta nada más y nada menos que cuatro papeles diferentes, siendo el de Scrooge de niño el que más ha tenido que trabajar. «Como es un papel de niño, me ha costado mucho tener modales y actitudes de chico, pero ya le he cogido el truco y me queda perfecto», asegura esta ingeniense que cursa estudios en el colegio Carlos Socas.

«En casa me dicen que sin buenas notas no hay teatro y como siempre traigo sobresalientes...». Lo de los nervios antes del estreno tampoco parecen ir con ella. «Voy a ponerme música relajante y haré ejercicios de relajación pensando que todo va ir bien y seguro que así será. Mi madre está más nerviosa que yo, te lo aseguro», concluye entre risas.

La tercera Aroa del elenco infantil, de apellidos Artiles Ruiz, tiene 11 años y está encantada. «Es superdivertido porque nos dan consejos y nos reímos entre nosotros. Me gustaría dedicarme al teatro, porque desde pequeñita me ponía a ver novelas en la tele y a imitar a las actrices. Mis padres me dicen que soy muy afortunada porque esta oportunidad no la tiene cualquier niña», añade.

Uno de los dos actores masculinos es Nathan Dominique Lobato, de 10 años y estudiante de quinto de Primaria del Claudio de la Torre de Carrizal. Explica que está poseído por «una mezcla entre felicidad y responsabilidad. Déjame buscar la palabra... emocionado! Porque la oportunidad de trabajar en una obra profesional no la tiene cualquiera. ¿Dedicarme al teatro? Sí y no, pero me gusta más el cine. Desde pequeñito lo tuve claro. Mi actor preferido es Will Smith», asegura Nathan que es franco y dice que «me enteré que Mariano Peña existía en este mundo en esta obra».

Finalmente, Mencey Estévez tiene claro a sus 12 años que prefiere las tablas de un teatro antes que un balón de fútbol. Lo que más le gusta a este joven actor es el estupendo ambiente que hay entre todos sus compañeros. «Lo pasamos genial y aunque a veces nos equivocamos, nos reímos un montón». Reconoce tener una favorita en el elenco: «Mari Carmen Sánchez es como mi abuela».