«Estos días he aprendido a apreciar la soledad»

La actriz canaria Thania Hill, que forma parte del elenco de una de las comedias que se estaba revelando como uno de los pelotazos de la temporada en Canarias, El Eunuco, es consciente de que tendrá que lidiar junto al resto de sus compañeros de escenario con un patrón totalmente diferente al que dejaron atrás hace apenas dos meses. «Nos va a afectar a todos los que configuramos el tejido cultural en las islas. Dependemos del público y la taquilla, de su decisión de llenar o no un teatro, de las giras, de las nuevas producciones... En esta situacin a nadie se le escapa que todos los que trabajamos en el sector de las artes escénicas vamos a ver mermada nuestra economía».

A la actriz el run run de la Covid-19 le pilló disfrutando de la ciudad de los rascacielos. «Estaba realizando un viaje maravilloso por Nueva York. Al comenzar el estado de alarma tuve que cancelarlo y adelantar una semana el regreso a casa por lo que pudiera pasar», explica. No solo se le truncó ese viaje, sino también todas las funciones que tenía programadas del montaje que produce Acelera Producciones, El Eunuco, en la que da vida a una ingenua criada, Pánfila. «Se han debido posponer las funciones previstas en numerosos teatros de las islas en estos últimos dos meses, y por lo tanto la gira se extenderá al 2021», dice.

A la actriz, su papel en la obra dirigida por Mingo Ruano no le ha traído más que satisfacciones: «Mi personaje inicialmente pasaba muy desapercibido. Aunque muy presente en la escena, carecía de peso específico. Gracias a Mingo Ruano y su ayudante de dirección, María de Vigo, sumado al trabajo que realizamos juntos en los primeros días de ensayo, fuimos consiguiendo que Pánfila fuera cobrando cuerpo y dimensión hasta convertirse en una pieza maravillosa y muy divertida que el público adora. Y eso se nota en el aplauso final. Ese es el mayor regalo que me llevo tras cada actuación», agrega Hill.

En este confinamiento, los intérpretes de El Eunuco no bajan la guardia y siguen en contacto a través de videconferencias y grupos de whatsapp. Entre las bambalinas de las redes sociales cuentan diariamente cuáles son sus inquietudes y sus esperanzas. «No solo somos compañeros de trabajo, muchos somos amigos. En nuestros encuentros hablamos, nos desahogamos, nos reímos y hacemos hasta asaderos on line».

La actriz está pasando el confinamiento acompañada de su hermano pequeño y sus padres y aunque lo que más echa de menos es un «chiringuito con su terraza y una cerveza bien fría...», reconoce que también está disfrutando de su casa y su gente como nunca. «El aburrimiento despierta el ingenio. He hecho de todo: deporte, cocinar, partidas de juegos de mesa, alojar historias a mis redes que hacía tiempo que no subía nada y, sobre todo, he aprovechado para dar sustos a mi hermano pequeño, que es lo que más me gusta del mundo», señala.

Una de las cosas buenas de estas semanas es que en su barrio Thania Hill ha puesto de moda el karaoke vecinal, haciendo más llevadero el confinamiento a todos sus vecinos. «Cantar me ayuda a desconectar, a calentar, a descubrir, a compartir. Se me pasan las horas cantando con mi padre y mi hermano que toca la guitarra».

Si bien afirma que la parte más dura de esta soledad no siempre elegida es el aislamiento, ella se considera una afortunada al estar junto a los suyos y ha interpretado el confinamiento como una oportunidad para estar con la familia. «Las noches de tertulia interminables de este confinamiento nos han hecho ver, que, aunque no pensamos igual, compartimos la misma idea: y es que de esta salimos. Y algo muy importante he aprendido a mimarme y a apreciar la soledad y los momentos conmigo misma», concluye.