«El teatro goza de buena salud porque no se puede descargar»

«Me siento vigorizado, porque el teatro es una de las bellas artes que goza de una mejor salud, porque no se puede descargar. Permite ver en el espejo la sociedad que te rodea», apunta en la presentación mediática de Rojo, que dirige y protagoniza junto al joven actor Ricardo Gómez (Madrid,1994), en las funciones que, a partir de las 20.30 horas, con casi todas las entradas vendidas, se representa hoy y mañana en el teatro Cuyás de la capital grancanaria.

El actor madrileño, de 57 años, asumió la dirección de este montaje para sustituir a Gerardo Vera, que tuvo que abandonar el proyecto por problemas de salud. «Nos planteamos suspender, pero no se podía porque había muchas cosas firmadas. Nos planteamos llamar a alguno de los directores que nos gustan para saber si estaban desocupados. ¿Pero atraparían el alma de la función?», rememora Echanove sobre una doble función que acabó aceptando tras consultárselo a Ricardo Gómez, al que conoce desde niño por la serie Cuéntame.

«Lo que puedo decir es que sobreviví. No ha sido fácil. Lo he conseguido gracias al trabajo en equipo y a que todos los teatros con los que teníamos acuerdos aceptaron. No es fácil que digan que sí a un proyecto que cambia de director y que no sabes cómo saldrá», explica con admiración.

Rojo es una obra multipremiada y representada en medio mundo que lleva la firma del guionista, dramaturgo y novelista norteamericano John Logan.

Se desarrolla en torno al pintor Mark Rothko, uno de los máximos exponentes históricos del expresionismo abstracto, al que da vida Echanove, y a su joven ayudante, que cobra vida con Ricardo Gómez.

Juan Echanove define Rojo como una obra que sobre «la ilusión y el optimismo, con pinceladas de tragedia». Retrata a este pintor, nacido en Letonia y fallecido en Estados Unidos en 1970, como una persona «bipolar, violenta, maltratadora, inteligente, sensible y alcohólica» durante la hora y media que dura cada función, asegura el madrileño.

El proyecto llegó a sus manos hace ocho años, pero hasta el pasado, ya con 57 y tras asegurarse la presencia de Ricardo Gómez como ayudante del pintor, no se embarcó en este proyecto. «Mi memoria es como una trituradora. Trituro que te cagas. Pero puedo decir que este es el proyecto más interesante como actor y director que he hecho hasta el momento», subraya.