«El teatro es el reino de la imaginación»

«Mario Gas es un animal teatral. A él le gusta el espectáculo, el circo y los grandes personajes. Tiene mucha imaginación y La Strada se adapta perfectamente a lo que él quiere», avanza Lara, por teléfono desde Madrid.

Cuestionado sobre si la película de 1954, protagonizada por Anthony Quinn y Giulietta Masina entre otros, supuso un hándicap o un valor añadido a la hora de afrontar este montaje, Alfonso Lara se queda con la segunda opción. «No supuso un problema. Se trata de lenguajes distintos y el material dramático tiene un valor añadido. Meternos en esta historia ha sido muy bonito y frágil. Nos nos ha pesado a ninguno. Mario vio la película hace muchos años. La vi de pequeño y me marcó, no entendí demasiado, pero recuerdo que me llegó... La he visto varias veces después, fijándome en las interpretaciones. Ha supuesto más una inspiración que una losa».

La Strada, una de las películas más celebradas de Fellini y a su vez de las más alejadas del estilo que lo convirtió en un mito del séptimo arte, cuenta la historia de tres personas cuyos caminos se cruzan en plena postguerra, a mediados del siglo pasado.

En la versión que firma Gerard Vázquez, Lara da vida al personaje de Zampanó, un artista ambulante circense que, tras enviudar, compra a la joven Gelsomina, la hermana de su mujer.

«Lo primero que me propuse fue ver qué parte de Zampanó hay en mí. A partir de ahí, jugué con la imaginación», comenta sobre el proceso creativo que siguió para este rol.

«Se trata de un personaje extremo, pero en la obra lo que presentamos es a un ser humano, con sus conflictos y contradicciones. No mostramos un arquetipo. Estamos ante un hombre que es incapaz de entender a los demás, porque no consigue acercarse al otro. No es cruel, es una bestia que huye de sí mismo y que está dispuesto a trabajar sin cobrar. Es un esclavo de la oscuridad. Nuestro objetivo ha sido mostrar al ser humano que hay detrás, un tipo al que se puede compadecer, ya que no es más que un instrumento... Sufre y cuando se da cuenta de que ha actuado mal, comprueba que ya es tarde. Siempre ha intentado hacer todo lo que sea para sobrevivir, a partir de la incapacidad casi congénita para acercarse a los demás», subraya.

El montaje transcurre en una época muy distinta a la actual, pero Lara defiende que el subtexto del original sigue vigente en pleno siglo XXI. «La parte neorrealista no se pierde, pero no venía a cuento hacer una recreación», comenta.

Alfonso Lara, que cuenta con una amplia trayectoria en producciones cinematográficas y televisivas, reconoce que otorga en sus elecciones un espacio privilegiado para el teatro. «A estas alturas, si los proyectos no son así, no entro. Me guardo el teatro para disfrutar. Es mi casa, donde puedo controlarlo todo y tengo contacto con el público. Antes era una ceremonia sagrada. Ahora, tiene un eco lejano, pero es un lugar de encuentro, mientras que el espectador de televisión es pasivo y los que la hacemos somos parte de una estructura», comenta.

Mira con nostalgia a los tiempos pasados del arte escénico. «Ojalá se abordasen cuestiones de mayor calado y que no se hiciera ni a través de instragram, facebook o del parlamento. El teatro tendría que ocupar el lugar de foro de discusión, donde las personas se hagan preguntas, todos se enriquezcan con las mismas, y se estimule la imaginación», añade.

En 2017, en el teatro Pérez Galdós, dio vida en una única función al músico y compositor Erik Satie, en un montaje escrito por Alexis Ravelo. «Fue una experiencia caótica y maravillosa. He tenido la suerte de hacer personajes originales y ese Satie fue uno de ellos, igual que Zampanó en este montaje, o el Walter de Emilia. A veces he hablado de retomarlo, porque fue una manera muy bonita de acercar la música clásica al espectador. Ojalá que sea posible en un futuro», lanza.