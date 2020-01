«‘El mago’ habla de una sociedad que nos hipnotiza»

— El mago es una comedia pero cuenta cosas muy serias. ¿Qué nos explica Juan Mayorga en este texto?

— Muchas cosas. Es una comedia porque es el formato que ha elegido para servir plato con cierta complicación intelectual, como todo el teatro de Juan. Se habla de muchas cosas. Si tuviera que elegir un tema, sería el de alienación en una sociedad donde estamos hipnotizados la mayor parte del tiempo por estar pendientes de la opinión de los demás, por las prisas, el trabajo, las redes sociales... No nos damos cuenta de que vivimos con un molde impuesto. La protagonista, Nadia, quiere romperlo. También hay una posible lectura de la relación de pareja que es otro pilar importante de donde el público puede agarrarse. Aunque hable de muchos temas, la capa formal que el público verá es la ruptura de un matrimonio.

— ¿El público se siente aludido?

— Sin duda. Con estas funciones terminamos la gira. Llevamos año y medio girando, más el tiempo que estuvimos en cartel en Madrid. En este recorrido me he dado cuenta de que cada persona tiene una visión distinta de la obra, se sitúa en un lugar distinto. Hay muchos personajes y cada uno elige el rol que se acerca más a su punto de vista. Nadie sale sin darle una vuelta a la cabeza. Hablamos de ellos y de nosotros, del ser humano de a pie.

— ¿Cómo fue trabajar bajo las órdenes de Mayorga?

— Con Juan siempre es un gran placer. Trabaja con un respeto inmenso por la creación del actor y del director. No solo trabajas al lado de un autor intelectualmente poderosísimo sino de una persona de una gran generosidad. Siempre está abierto a explorar. No te encuentras que el Juan autor sea un obstáculo para que el Juan director permita al elenco volar.

— Son seis actores en el escenario, ¿cómo se han acoplado?

— Muy bien, somos una familia. Me da pena pensar que terminamos la gira en Canarias. Ha sido un hallazgo de compañía. Me llevo bien con todas las compañías con las que he trabajado, pero en esta formamos una familia bien avenida, justo lo contrario de lo que pasa en el escenario. Siempre estoy deseando que llegue el fin de semana para reencontrarnos.

— ¿En qué se diferencia trabajar en una producción de una compañía privada y en una del Centro Dramático Nacional?

— Es una coproducción con mismas compañías con las que trabajo. El CDN es un socio más que, evidentemente, opina; para eso está la producción. La producción la veo desde un punto de vista creativo, no solo económico. Produzco teatro para hablar sobre él y proponer cosas. Las personas del CDN que estuvieron implicadas así lo hicieron.

— Usted coproduce esta obra, ¿qué lo llevó a embarcarse en este proyecto?

— Llevo produciendo teatro desde que terminé mis estudios en el Centro Andaluz de Teatro. En todo el teatro en el que he hecho he estado implicado como productor. En esta posición es donde más voz puedo tener. Me gusta producir proyectos con temas de los que quieres hablar y con quién quieres hacerlo. Para eso me dedico a esto.

— Combina la televisión y el teatro, ¿qué le aporta una cosa y la otra?

— El teatro es la madre de todas las interpretaciones. El público está ahí. Esa es la gran diferencia, la energía que te transmite el contacto directo. Eso no se crea en otro medio aunque sea el mismo trabajo de interpretación. Además, la televisión y el teatro son vasos comunicantes. El que te ve en la tele y te quiere ver en el teatro, pero sin el teatro no podría vivir, necesito el escenario y el público. Soy una persona afortunada porque estoy haciendo otros trabajos. Por ejemplo, la serie El Cid, de Amazon, solo se podría hacer en este tipo de medio audiovisual. Disfruto mucho del trabajo. El medio es lo de menos. Lo paso como un niño.

— ¿Y el cine? ¿Por qué se prodiga menos en la gran pantalla en los últimos años? ¿No le interesa?

— Sí me interesa, pero no me están llamando. Afortunadamente trabajo en otros medios. Es verdad que mi carrera comenzó haciendo cine, pero el teatro siempre ha estado ahí y mi trabajo se ha ido volcando desde el cine a otros medios audiovisuales, como la televisión y las plataformas digitales, con las que, a veces, llegas a más publico que con el cine.