«Con la obra revivo mi propio exilio»

«La obra aborda la parte humana de lo que significa vivir en el exilio. No me ha sido difícil, porque yo lo sufrí. Fui una víctima del exilio y sé lo que afecta a lo personal. En la obra se mezclan mucha vivencias mías y de mi familia. Revivo mi propio exilio», apunta este actor que forma parte de la propuesta que la compañía 2RC Teatro estrena este viernes y sábado, a partir de las 20.30 horas, en el Cuyás de la capital grancanaria.

Siete hombres buenos fue la primera obra publicada por un mito de la dramaturgia contemporánea en este país, Juan Mayorga, pero que nunca ha sido representada sobre un escenario.

José Luis de Madariaga encarna en esta ficción al secretario del presidente de un gobierno en el exilio, cuyo consejo de ministros se reúne en un sótano para debatir sobre cuestiones relacionadas con un país que no gobiernan y que tuvieron que abandonar hace más de 30 años.

«La obra explica lo que es el exilio. Se trata de un terreno tan crudo como fuerte. El tratamiento es más humano que político. Se fija en la degradación de unas personas que durante 30 años mantienen algo vivo, aunque no tengan nada que gobernar. En el fondo, ese gobierno en el exilio lo único que hace es mantener la esperanza de que algún día puedan volver a su país», apunta el veterano actor.

Durante ese largo exilio, apunta el intérprete que da vida en esta ficción al secretario del presidente, «surgen problemas entre los distintos ministros y afloran las miserias humanas que van parejas a esas circunstancias».

«Lo que dejas atrás siempre es muy duro. Está en función de la personalidad de cada uno y de las circunstancias individuales cómo se puede llegar a superar», explica.

En Siete hombres buenos, durante el encuentro de este presidente con sus siete ministros, se descubrirá que algunos han sabido adaptarse a la nueva realidad y otros, no. «Los que se han adaptado saben que no van a volver y no tienen ganas de regresar, porque han rehecho su vida. Pero a otros no les ha ido tan bien. Cuando estás exiliado, siempre mantienes una conexión. A mi familia le sucedía con el centro republicano en Buenos Aires. Cuando sales obligado de tu país, siempre queda ese hilo... aunque te hayas establecido bien. Yo volví a España cuando ya tenía 38 años, pero mis padres fallecieron en Argentina. Volvieron varias veces de paseo, pero ya se habían establecido en Buenos Aires. Lo que nunca se va es ese dolorcillo por la marcha», asegura sobre un montaje en el que, dice, hay momentos en el que le cuesta distinguir entre su realidad vital y la de los distintos personajes de esta ficción.

José Luis de Madariaga llegó a Siete hombres buenos de la mano del director del montaje, el grancanario Rafael Rodríguez. «Ha sido un regalazo. Nunca había trabajado con él, aunque nos conocemos desde hace años y sus trabajos anteriores me han encantado. Este proyecto ha sido un disfrute y un placer. También ha supuesto un aprendizaje, he aprendido mucho trabajando con Rafa y con el resto del elenco», subraya.

Alude a un reparto compuesto por José Luis Massó, Blanca Rodríguez, Toni Báez, Ruth Sánchez, Luis O’Malley, Miguel Ángel Maciel y Abraham Santacruz.

Reconoce que para todo el equipo supone un plus de responsabilidad el hecho de que Juan Mayorga asista a las dos representaciones. «Que vea lo que quiso ver al escribirlo, impone mucho. Esperamos ser capaces de interpretar bien lo que vio», añade este actor que a mediados de mes vuelve a ponerse delante de la cámara para el rodaje de la segunda temporada de la serie Hierro, en la que da vida al capataz de Díaz (Darío Grandinetti).