Carlos Pons, debut de éxito en Broadway

a que difícilmente podrá olvidar el coreógrafo grancanario Carlos Pons Guerra. Ese martes veía la luz su primera obra para el Ballet Hispánico de Nueva York en el Joyce Theatre de Broadway, un nuevo hito en su exitosa carrera profesional. Durante cinco días y como apertura de la temporada de primavera del Ballet Hispánico de Nueva York, el espectáculo Waiting for Pepe, creado por el coreógrafo grancanario Carlos Pons Guerra e inspirado en parte en la mítica obra La casa de Bernarda Alba, del universal Federico García Lorca, llenó el patio de butacas del Joyce Theatre de Broadway, en la ciudad de los rascacielos. Una creación que destaca entre los diez espectáculos imperdibles en la ciudad que nunca duerme, según el prestigioso diario The New York Times. Una revisión del clásico de la literatura española y mundial, con la intriga familiar, las pasiones y la fuerza de las raíces latinas como eje de una coreografía que empezó a gestarse allá por el mes de octubre con un primer contacto con los bailarines del Ballet Hispánico de Nueva York, e intensificado desde entonces y, especialmente, durante el pasado mes de febrero para terminar de perfilar su creación.

Con este estreno mundial, Carlos Pons cumple un sueño por partida doble. Por un lado, poder trabajar con los profesionales que conforman el Ballet Hispánico de Nueva York, a los que conoció durnte un festival coreográfico en Cuba hace más de cuatro años, y por otro, llevar una de sus creaciones a todo un templo de las artes escénicas como es Broadway.

Una hazaña profesional para el coreógrafo afincado en el Reino Unido desde 2005 y formado, entre otros, en el Centro Coreográfico de Las Palmas bajo la dirección de Carmen Robles y Anatol Yanowsky y que se ha posicionado como uno de los nuevos valores creativos de la danza en el Reino Unido.