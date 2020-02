Canarias estrenará circuito en 2021

«En Canarias no existía un circuito. Lo que hemos tenido ha sido un mercado de contratación. Estamos trabajando para que el circuito arranque en 2021. Mientras tanto, seguirá funcionando el mercado, para que no se pare la actividad», explica Rubén Pérez Castellano, director general de Cultural del Ejecutivo que preside Ángel Víctor Torres.

Asegura que no se han cancelado producciones escénicas ni musicales durante este año, aunque la compañía grancanaria La República apuntó lo contrario en las redes sociales. «Lo que sucedió es que no llegó la tramitación previa por parte de las administraciones locales. El mercado de contratación, que no es un circuito, repito, se mantiene para no paralizar el sector», aclara.

Pérez reconoce que, desde el verano, cuando el nuevo ejecutivo tomó posesión, en la consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes se comenzó a realizar un análisis profundo del sector. Tras el mismo se detectaron «problemas de gestión» y la ausencia de un verdadero circuito.

«Las ayudas a la producción permitirán un aumento de la producción. Las compañías y los artistas tendrán que competir y eso siempre trae un incremento de la calidad. Entrarán en el circuito los que apuesten por la calidad. Desde el Gobierno de Canarias les facilitaremos el trabajo a los artistas y a las compañías, porque solo tendrán que preocuparse de que su espectáculo sea de calidad. Su objetivo se limitará a llevar a cabo un producto atractivo, para que pueda acceder a las ayudas, siempre en igualdad de condiciones y mediante un concurso público. De que gire, por espacios adecuados y que se ajusten a la normativa vigente de seguridad y prevención de riesgos laborales, ya nos ocuparemos nosotros», avanza Rubén Pérez.

El hecho de que el circuito vaya de la mano con las ayudas a la producción activará y potenciará el tejido industrial y también el creativo, asegura el director general, porque, dice que implicará que accedan al circuito regional propuestas nuevas. «El circuito estará ligado a un estreno. No se puede ofertar cualquier cosa, sobre todo si el Gobierno de Canarias es el promotor, como sucedía ahora. Esa no es la norma general, ni mucho menos, pero sí que lo hemos detectado en casos puntuales y no se puede seguir repitiendo», explica.

El circuito no implicará, apunta, que «el mercado de contratación actual desaparezca», aunque sí que tendrá una menor dotación económica.

Este cambio profundo en el sector no llega, asegura Pérez, solo para solventar las deficiencias detectadas. Supone la aplicación práctica de los criterios que sustentan «la nueva política cultural» que ha puesto en marcha el Gobierno regional. «La exhibición no puede quedarse al margen», subraya el director general.

El fin está claro, pero su desarrollo y puesta en marcha en 2021 no está definidos al cien por cien. Antes, comenta el director general, se explicará a las partes implicadas los cambios y se escucharán propuestas. El 5 de marzo está previsto un encuentro con los cabildos de las islas no capitalinas, al día siguiente, con los municipios, y el día 9 del mismo mes con los profesionales del sector.