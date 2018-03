Bibiana Monje: «Haré ver al público que todos somos creadores»

En Bibiana Monje (Tenerife, 1983) confluyen la dirección teatral y cinematográfica, la dramaturgia, la interpretación y la música. El publico que acuda el 4 de marzo al mediodía al teatro Guiniguada podrá descubrir la naturaleza de su mestizaje creativo en una nueva entrega de Domingos de autor.

«Mi pretensión es dar mi punto de vista sobre lo que es la creatividad. Es un concepto que está en boca de todo el mundo, pero, para mí, es algo intrínseco. Es algo innato en el ser humano y me interesa ver qué cosas trae el público. Por qué vienen a la charla y qué quieren saber. La idea es hablar de algo que todos tenemos en igual medida», comenta la artista multidisciplinar que, tras ocho discos grabados, intenta incluir sus composiciones musicales en todos sus trabajos.

Monje, que emigró a Madrid hace diez años, confiesa que vivir de la cultura en general y del teatro en particular es difícil. «No hay vías que jueguen a favor para ello. No solo en este país. La idea es que la cultura no fluya», dice en conversación telefónica la artista que ya puede decir con orgullo que vive de su trabajo creativo. «Antes decía: el teatro vive de mí más que yo del teatro. Hace solo dos años que nos nutrimos mutuamente», comenta Monje que, hasta llegar a este punto, se ha ganado la vida de mil formas; «desde haciendo de espermatozoide en un supermercado hasta poniendo copas. Pero siempre estuve enfocada en esto, sabiendo que era mi destino».

La charla del domingo servirá de prólogo a su obra Lacura, que interpretará en el Guiniguada el 27 de marzo, coincidiendo con el Día del Teatro. «Es un espectáculo multidisciplinar. Tiene algo de stand up comedy, elementos audiovisuales, música en directo, parodia, pantomima y otros géneros teatrales con los que hago un viaje interior. Uso la anécdota personal de mi vida para contar lo que nos pasa a todos», explica la actriz que también pondrá en escena este montaje en Arucas (11 de marzo), en Tenerife (16 de marzo, 7 de abril, 11 y 18 de mayo), en La Palma (23 y 25 de marzo), en Fuerteventura (4 y 5 de mayo) y en Sevilla (26 y 27 de abril).

Además, Monje está a la espera de estrenar su primer largometraje Puenting. La película, rodada en 2014, es «una fábula en formato documental» sobre cómo asumir un reto. «Propuse a una serie de actores cuatro tipos de saltos al vacío: el personal, el emocional, el artístico y el profesional», explica la también cantante, que incluyó sus composiciones en la banda sonora de la película.

Aunque ya cuenta con ocho discos autoeditados, actualmente la música ha pasado a un segundo plano y se integra en sus creaciones.