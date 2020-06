«Bailo igual para mil que para cinco»

«Creo que es una pieza que viene como anillo al dedo ahora. A pesar de su título, no habla de fiesta o de celebrar cosas. Nos recuerda la capacidad de generar alegría que todos tenemos y que debemos compartirla. Desde que somos pequeños, tenemos una energía que nos permite comernos el mundo. La obra alude a recuperar esa capacidad. Es algo íntimo. Tenemos que recuperar el lugar y lo que tenemos dentro ... sonreír y contagiar a los demás», explica por teléfono esta artista que logró el Premio Réplica con este montaje y cuatro nominaciones a los Max.

Sobre el escenario, Paula Quintana será la única bailarina. Pero no estará sola. La acompaña una especie de meteorito colgante, que forma parte de Las alegrías desde que esta artista comenzó a pergeñar la pieza. «Es un elemento que se mueve y eleva y por él se dice que la obra es un solo acompañado», subraya entre risas.

En la creación del espectáculo participaron un equipo de artistas de distintas disciplinas. «Esa roca, para el escultor Tahiche Díaz, que la creó, es su idea de la alegría. Lo mismo sucede con los encargados del diseño de iluminación [Cube.bz], que habitualmente trabajan con la cantante Rosalía. También participó, aunque al final no hay un texto escrito ni hablado, el escritor Roy Galán. Cada uno diseñó la obra desde su disciplina. Se trata de un espectáculo muy hipnótico, que crea un paisaje muy alegre, que nunca deja de sorprender, incluso a mí misma», adelanta.

Esta obra se estrenó hace un año y durante su recorrido nacional e internacional, comenta, ha conectado con todo tipo de espectadores. «Hace un año ya se veía que no estábamos bien. Nos movíamos mucho, pero estábamos con mucho estrés y apagados. Era insostenible cómo estaba el mundo. Quizás sea muy atrevido decirlo ahora. Necesitábamos plantarnos y recordar que somos capaces de generar energía. Viajo mucho y cuando vas a África, por ejemplo, ves que no tienen nada, pero sí energía y alegría. Durante la gira hemos comprobado que Las alegrías contagia, como sucedió en Corea. La gente acaba emocionada y eso me genera mucha esperanza», subraya.

El hecho de actuar ante tan solo 30 espectadores, separados por dos metros de distancia y todos con mascarilla, como obliga el protocolo sanitario estrenado la pasada semana en este teatro que gestiona el Gobierno de Canaria, no le supone un problema a la responsable de piezas como Latente, Siempre, en algún lugar, Amarga dulce y Pieles.

«Bailo igual para mil que para cinco. Cuando estoy en escena, estoy muy despierta a la energía del público, me gusta comunicarme con los espectadores. Con más público siempre es mejor, se crea un ambiente más cálido, pero para mí no será un problema. Será más extraño para el público, pero creo que lo compensa el hecho de que sea algo mágico, tremendamente íntimo e irrepetible», confiesa radiante por protagonizar el primer espectáculo de danza contemporánea que se representa en un teatro de titularidad pública en todo el país durante esta fase de desescalada del actual estado de alarma decretado para frenar la expansión del coronavirus.

Paula Quintana aborrece la idea de que el arte contemporáneo haya que entenderlo para disfrutarlo. «Me da coraje que nos digan con qué nos tenemos que emocionar. Nos emocionamos con lo que nos dé la gana y me molesta que se tome al público por tonto y se piense que no será capaz de comprender un espectáculo de danza contemporánea. Todo el mundo lo entiende, otra cosa es que te guste o no. Invito a perder el miedo y a que vean cosas que, de antemano, ellos u otros piensen crean que no van a entender», defiende a la vez que pide a los programadores y a las instituciones que le «den una oportunidad a la danza».

Dice que ha sido complicado mantener la forma física durante este confinamiento, entrenando en casa y en el exterior cuando pudo. Aprovechó el tiempo para pergeñar una nueva obra, que se titulará La carne y confía en que todos entremos renovados en la nueva normalidad. «Valoremos lo que somos y no lo que pensamos que tenemos que ser»,