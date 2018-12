«Antonia San Juan es un libro abierto del que aprendo»

Hill da vida en este divertido montaje que dirige y escribe Ramón Rodríguez y cuyo reparto encabeza la canaria Antonia San Juan, a diferentes personajes dando vida a unas atrevidas versiones de Alicia, Caperucita, Rapunzel, Blancanieves, Dorothy, Jazmín o Cigarra. La actriz y cantante asegura que el texto de Cuentos en la noche de San Juan imprime “muchas vueltas de tuerca a los cuentos que siempre hemos escuchado. Es un texto muy bien pensado y maquinado. Cada historia hace un recorrido por la actualidad y propone al público un guiño a base de las controversias que están muy presentes en la actualidad con respecto a la diversidad y la diferencia”, señala.

Thania Hill considera que se encuentra igual de cómoda trabajando tanto en el registro de la comedia como en el del drama. “Amo lo que hago, así sea comedia o drama, le das vidas a personajes diferentes alejados de Thania Hill. Tanto la comedia como el drama registros son maravillosos, para descubrirte profesionalmente”, añade la actriz que también se marca alguna canción en esta obra de Acelera Producciones.

Es la primera vez que trabaja con sus compañeros de reparto Zebensuí Felipe, Adrián Rosales, Jabicombé y Antonia San Juan, de la que confiesa que “mentiría si dijese que, en un principio, no le tenía cierto respeto, todo lo contrario, porque estamos hablando de una gran actriz reconocida con una trayectoria más que respetable. Me encantó su atención, su humildad y su profesionalidad. Trabajar con ella ha sido una gozada: te ayuda, te aporta, te entrega... Es un libro abierto del que estoy aprendiendo mucho, pero a todo esto le sumo, que es mejor persona, es un amor”, sostiene la joven actriz que comenzó su andadura audiovisual en la televisión canaria para la Sitcom La Sucursal.

En cualquier caso señala que “hay momentos que utilizaría esa frase de “¿nos conocemos de algo?”, porque parece que ya hubiésemos compartido escenario antes, y en el fondo eso me proporciona seguridad”, añade.

“Siempre había querido hacer algo así”, dice refiriéndose a estos cuentos gamberros a los que Ramón Rodríguez ha carnavaleado con ingenio. “Son fantásticos, no les falta de nada, lo tocan todo. El espectador va a reconocer a cada uno de los personajes que ha conocido en su infancia, pero les va a encantar el giro que les otorga esta comedia de la que el público parece salir pensando “ni el bueno es tan bueno, ni el malo es tan malo”.

La actriz que terminó su estudios de Arte Dramático en la Escuela de Actores de Canarias en 2011, comenta que no tiene un papel soñado por interpretar “porque aunque suene a tópico disfruto de todos los que hago, aunque me puedan gustar más o menos, tengan mayor dificultad o no; ahí está la esencia y profesionalidad del actor, el superarse cada día”, dice. Adora a Meryl Streep, a la que ha visto en muchos registros, a Blanca Portillo “y sin ánimo de peloteo alguno a nuestra Antonia San Juan. Todas ellas mujeres y actrices con una historia y una gran evolución profesional”.

En todo este tiempo que lleva sobre la escena Thania Hill advierte que ha contemplado en el teatro de Canarias “una gran evolución sin duda alguna. El mercado cada vez se hace más robusto, aumentan las producciones y los actores y actrices gozamos por lo tanto de una mayor oferta de trabajo. He tenido la suerte de haber podido trabajar con prácticamente todas las compañías y productoras de las islas, que me han hecho seguir creciendo y, sobre todo, aprendiendo”, concluye.