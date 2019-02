Antígona celebra en el Festival de Mérida sus 30 años en escena

No obstante, este fin de semana el público grancanario podrá apreciar las muchas tablas que atesora Antígona en el estreno en la Sala Insular de Teatro de la obra El caso de la mujer asesinadita, de Miguel Mihura. La delirante comedia ha sido adaptada para reducirla a una hora de duración. «Es una historia de amor que concluye más allá de la muerte y en la que se entrelazan pasiones y percepciones extrasensoriales muy divertidas», explicó Rodríguez, quien lleva desde el año 2016 al frente de esta compañía formada, mayoritariamente, por personas ciegas y con discapacidad visual.

En esta ocasión, el reparto estará integrado por Juani Suárez, Fabiola Álvarez, Ladislao Coronado, Tony Ahmed Hernández, Gabriel Yeray Fariña, Tomás Rodríguez, Laura Almeida y las veteranas Sandra Pérez, con más de 15 años en la compañía; Eloísa Peña, que suma 27 años sobre las tablas y Pino Martín, una de las fundadoras de Antígona. «Aficionados... ¡Ja!», espeta la directora acerca de la implicación de quienes participan en este proyecto. «No intentan ocultar la ceguera, pero el actor interpreta a personas que ven. Se entregan más al trabajo meticuloso de estudiar el espacio y las marcas espaciales. En este sentido, hay actores que vemos y estamos más ciegos», comenta Rodríguez sobre esta afición que los reúne dos veces por semana en la sede de la ONCE.

Esta actividad tiene un doble objetivo: por un lado, divertirse con la interpretación y, por otro, mostrar cómo una persona ciega puede hacer teatro, explicó el delegado de Once en Canarias, José Antonio López. «La directora consigue que no se note quién ve y quién no ve», añadió López, que destacó que esta actividad ayuda a las personas que pierden la visión a superar esa situación «traumática muy difícil».