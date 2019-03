Yapci Ramos exhibe ‘Welcome Her’

Tras exhibir Show Me (TEA), donde abordaba los tabúes sociales, y Know Us, donde indaga en su identidad a través de su herencia familiar y que aún se puede ver en la sala de San Antonio Abad del Centro Atlántico de Arte Moderno (CAAM), Ramos presenta en Casa África trabajos realizados en distintos lugares del continente africano que ponen de relieve la capacidad inmersiva de la creadora, según resaltó el director del CAAM, Orlando Britto.

La creadora pone de manifiesto en Welcome Her el fuerte vínculo que mantiene con el continente africano, del que se considera parte por su condición de canaria. En esta exposición, la artista plasma su capacidad de observación para comprender el territorio, el espacio y la naturaleza, temas planteados en unos procesos creativos marcados por la apertura a lo nuevo y la aceptación y bienvenida de lo que acontece de forma inesperada. En este sentido, su trabajo, siempre autobiográfico, se torna vivencial en esta muestra, donde prima la vinculación de la artista con diferentes realidades dentro del continente africano. Como subraya la comisaria, Yolanda Peralta, las obras que conforman el proyecto Welcome Her exploran el desplazamiento como deriva, el habitar un mundo cambiante en tránsito continuo y repleto de incertidumbres, para conducirnos a un marco conceptual más amplio: el de la naturaleza, el territorio, la historia y el cuerpo. Ramos plantea múltiples temas que requieren de tiempo y de una actitud curiosa e inquisitiva en el visitante.

Según informaron feuntes de Casa África, la comisaria resaltó que movimiento y mirada son los dos conceptos que vertebran la exposición Welcome Her. El movimiento literal y simbólico aparece en las danzas relacionadas con la fertilidad de las mujeres malauíes, los flujos migratorios, los desplazamientos geopolíticos de fronteras y los estragos de las incontrolables fuerzas de la naturaleza. En Horizon, Ramos explora el mar de la isla de Sao Tomé como frontera y posibilidad. En Motherhood, se adentra en los rituales que las mujeres malauíes practican en comunidad, conectándose con la naturaleza, con el aquí y el ahora. Finalmente, en Mirror, explora vínculos que la unen a la extensa complejidad del continente africano.

Todo esto se presenta en tres instalaciones que constituyen el proyecto Welcome Her que se inaugura hoy, a las 20.00 horas, y que se podrá ver hasta el 14 de agosto, de forma libre y gratuita.