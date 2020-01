Un nuevo Reino desconocido

El pintor inmortalizó con sus pinceles los rostros de monarcas, presidentes o gente de alto poder adquisitivo. Su pericia en este ámbito no fue óbice para que Reino explorara intensamente otras técnicas y soportes alejadas de este género e incluso de la tradición pictórica. De hecho, el artista experimentó con las técnicas digitales y la fotografía para llevar su oficio y su sentido estético a otros territorios ajenos a la pintura. No obstante, en los últimos años de su vida Alejandro Reino volvió a retomar la pintura para adentrarse en un camino que hasta entonces apenas había explorado: el paisaje.

Esta temática centra la exposición Inéditos que se puede ver en la galería Saro León de la capital grancanaria y que reúne una veintena de pinturas realizadas, la mayoría, en 2017, solo unos meses antes de su muerte.

En total, la sala de la calle Villavicencio exhibe 22 óleos sobre papel y lienzo; unos estudios en los que explora la capacidad del trazo y la mancha para reflejar paisajes de gran dramatismo gracias a la fuerza del blanco y negro.

La exposición, inaugurada el 3 de enero, coincidiendo con el 85 aniversario de su nacimiento y el segundo de su muerte, «no se ha planteado como un homenaje, sino como un recuerdo», explica la galerista Saro León sobre la iniciativa expositiva impulsada por su expareja, Teresa Bresich, y su hijo, Alejandro Reino.

«Hay que mantener la llama del recuerdo viva. Es un grande, pero si su obra no se mueve puede caer en el olvido», asegura Bresich, quien fuera compañera de Reino durante un periodo de su vida y que, más allá de esta relación, se convirtió en su marchante. «Nos separamos hace años pero mantuvimos mucho más que una amistad. Era como mi padre y seguimos siendo parte de su familia hasta su fallecimiento. Siempre trabajé con él», explica Bresich sobre su relación personal y profesional con Reino, quien era un mal relaciones públicas a la hora de promocionar su propio trabajo. «Hoy, los artistas más conocidos son los que se ponen en la foto, no los mejores. No era el caso de Alejandro Reino que siempre vivió de su pintura», relata Bresich que se ocupó de divulgar y vender su obra.

Uno de los retos que se le plantea a los parientes es la catalogación de su legado artístico. «Tengo un control amplio de la obra, aunque hay obra suya en todo el mundo. Su obra no está catalogada. No se ha hecho nada en este sentido y necesito colaboración. Estamos en conversaciones con el CAAM, pero las cosas de palacio van despacio», comenta Bresich, que se queja la dificultad que plantea el hecho de que el artista «no fuera un buen relaciones públicas de sí mismo».