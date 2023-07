Ubay Murillo invita a jugar con los límites de las obras de arte

Ubay Murillo, (Tenerife, 1978) propone un juego a quien visite la exposición 'Your body is my body' (Tu cuerpo es mi cuerpo), que exhibe hasta el próximo 9 de noviembre en la Fundación Canaria para el Desarrollo de la Pintura (FCDP), ubicada en el número 32 de la calle Domingo J. Navarro, en la capital grancanaria. El punto de partida es, reconoce el propio artista uno de los puntos de debate históricos en el arte: «¿Qué es exactamente obra y que no es obra de arte?».

La muestra abrió sus puertas el pasado 8 de julio, pero hasta la siguiente semana no cobró su forma definitiva, ya que Ubay Murillo ha contado con el propio espacio para definir unas creaciones que traspasan el propio lienzo. Las esquinas, las tazas de cerámica que sostienen las obras y otros elementos decorativos tienen mucho que decir en esta propuesta de pintura expandida. Tanto que, sin los mismos, su mensaje y su reflexión se queda huérfana, como él mismo confiesa.

El título de la muestra, 'Your body is my body', ya es una declaración de principios. «Es el título de una canción de Ellen Allien, dj berlinesa que saltó a la luz pública cuando llegué a Berlín. Es una de las canciones que escuchaba en el estudio cuando comencé con estas reflexiones», reconoce el tinerfeño, que en 2004 comenzó a residir de forma esporádica en la capital germana. Antes de la pandemia ya fijó su residencia de una manera estable, señala.

Ampliar Ubay Murillo, en la sede de la FCDP. Juan Carlos Alonso

«El cuerpo siempre ha estado presente en muchos de mis trabajos y ahora es una parte fundamental de la exposición. He tratado de generar una empatía con el espectador, diciéndole: 'donde estás tú es también donde estoy yo'. Intento hacer partícipe al espectador y por eso no estoy en lo alto, mirándolo de arriba hacia abajo, sino que me dirijo a él de igual a igual», asegura.

Ubay Murillo continúa con su relato conceptual. «La problemática que se aborda en 'Your body is my body' es la pérdida del cuerpo. Puede ser el cuerpo físico que tenemos y habitamos o el cuerpo social. Por eso aludo a la tensión entre la historia y el sujeto, así como entre la vida y el cuerpo», avanza quien reconoce que las crisis económicas pasadas y presentes así como la reciente sanitaria por la covid-19 figuran a modo de trasfondo de sus reflexiones creativas. Y es que, dice, «las figuras geométricas y más o menos orgánicas que están en las distintas piezas tienen relación con esas estructuras sistémicas y con el cuerpo que se está tensionando».

Ampliar Un visitante ante varias de las piezas de la muestra. Juan Carlos Alonso

De esta manera, licenciado en Bellas Artes en la Universidad de La Laguna y actual profesor de escuela pública acreditado por el Ministerio germano, desemboca en uno de los puntos centrales de su proyecto. «Está el clásico problema de la pintura entre la figura y el fondo. Aquí tiene el correlato de la tensión entre el sujeto y la historia. La figura sería el sujeto y el fondo, la historia. Cómo emancipar uno del otro o cómo hacer que se vean y no se vean arrastrados por la corriente de la historia».

«¿Qué es exactamente obra y qué no es obra de arte? Aquí también está el juego del espectador que lo tiene que decidir. ¿Las tazas de porcelana que sostienen algunas piezas son obras de arte o son meros sustentos? ¿Si exhibo las tazas solas son obras de arte o no lo son?», comenta sobre unas creaciones que ha generado en el último lustro y que ahora exhibe por primera vez en la FCDP.

El propio espacio ha sido capital para su propuesta final. «La exposición está montada ex profeso para la Fundación. Incluye un mural de cinco metros que en realidad son dos piezas que se representan como una sola y que preparé según las dimensiones de la sala. Algunas enlazan con el blanco de la pared, otras con la moqueta del suelo. Todas las formas que están pintadas se repiten constantemente en todo el espacio de la exposición, al igual que los círculos, los triángulos, las tazas de porcelana... Existe una armonización entre los elementos que da unidad a la arquitectura de la sala de exposición y la obra en su conjunto», subraya.

Ampliar Una de las piezas que exhibe Ubay Murillo. Juan Carlos Alonso

Ubay Murillo reconoce que en esta muestra «plantea preguntas y no da respuestas» al visitante. Previamente, él mismo ya se ha cuestionado en profundidad sobre la propia historia del arte y su evolución. «Existe un trabajo continuo sobre lo que conocemos de la historia del arte. Reflexiones en torno a lo que supuso la abstracción a comienzos del siglo XX y de los movimientos posteriores hasta llegar hasta el arte cinético», comenta. «Las reflexiones sobre los discursos en la historia del arte siempre me han parecido muy importantes. Siempre reflexiono sobre ello. Cuando trabajaba con las tesis del turismo, las figuras tenían una serie de preguntas. Las dejé y me pasé a la moda, porque todas las imágenes que están aquí parten de un archivo de moda, de revistas y blogs. En esas imágenes hay un fagocitamiento de las dramáticas del arte, de las vanguardias», añade.

Las técnicas, en jaque

Sobre las técnicas empleadas, reconoce que «se llaman tradicionales, porque trabajo con pintura sobre lienzo, pero constantemente lo que hago es intentar que se ponga en jaque todo el rato, que lo que está al lado, sobre la pared, tenga el mismo valor que lo que figura en el lienzo. El propio acto de colgar las obras ya es un hecho, por eso algunas están en el suelo, sostenidas por unas tazas de porcelana que proceden de la antigua República Democrática Alemana (RDA), lo que muestra una tensión entre sujeto e historia.

Con estos mimbres, confiesa, sigue la estela de Marcel Duchamp, se cuestiona «dónde poner los límites entre lo que es y lo que no es» con una muestra que también se puede «leer desde un punto de vista visual, sin tanta reflexión, porque es muy estética».