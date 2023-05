La Sociedad de Promoción liquida su deuda con la Fundación Francis Naranjo

Queja por escrito a Augusto Hidalgo de la AICAV y la IAC

La Asociación Islas Canarias de Artes Visuales (AICAV) e IAC-Canarias (Instituto de Are Contemporáneo-Delegación de Canarias) enviaron el pasado 5 de mayo una carta al alcalde de Las Palmas de Gran Canaria y aspirante a la presidencia del Cabildo, Augusto Hidalgo, para mostrarle el «profundo malestar y descontento por no haber sido invitados como sector de las Artes Plásticas y Visuales a la reciente reunión con representantes de la cultura de la Isla, cuya finalidad es extender la cultura por toda Gran Canaria y convertirla en un activo con la colaboración de representantes de las artes escénicas y la música». Por ello, le piden un nuevo encuentro que les incluya y no cuente solo con los profesionales de la música y las artes escénicas.