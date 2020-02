Santiago Palenzuela exhibe sus óleos esculpidos en Saro León

Aunque en sus piezas se vale de los elementos propios de la pintura –lienzos, bastidores, barnices y óleos–, el artista los trabaja alejándose de la tradición a la caza de una nueva figuración; más original y sorprendente. «O eres intérprete o compositor. El artista tiene que ser compositor», comenta el creador sobre su afán de representar las cosas de una manera diferente.

Este personalísimo modo de entender la pintura se puede apreciar hasta el 27 de marzo en la galería Saro León de la capital grancanaria, donde muestra su proyecto Colmillos y peldaños.

Palenzuela esculpe pinturas tridimensionales con pigmentos y telas que, sin embargo, no terminan de romper los parámetros compositivos de la tradición pictórica. Incluso el trato violento que aplica a los lienzos nos remiten a las arpilleras rasgadas y arrugadas de Manolo Millares. «Dokoupil dijo algo interesante: los pintores canarios deberían mirarse en Millares. Me gusta acercarme al más grande. Me reconozco», dice con algo de ironía el artista tinerfeño cuyas obras se pudieron ver recientemente en la capital grancanaria en la sala de arte La Regenta en las exposiciones colectivas ¿Oriente es Oriente? (2019) y Después de todo. Aproximación a una década: los 90 en Canarias (2019).

En su tercera exposición individual en la capital grancanaria expone piezas centradas en dos de sus motivos predilectos; su espacio de trabajo y los animales.

Con lienzos plegados y pintados sobre bastidores desnudos o con mazacotes esculpidos de óleo, nos presenta una serie de animales: una perra, una gata, una elefanta, una cochina y una tigresa. «Son hembras porque me suelo llevar mejor con las mujeres», comenta el autor que representa animales simplemente porque le gustan. «Son nuestros semejantes», añade.

En el caso de su taller, el artista ha centrado su mirada en un elemento concreto: la escalera. «Estoy muy encerrado en el estudio. Es donde más tiempo paso. Es casi una pintura de recluso», dice Palenzuela que reconstruye su hábitat de trabajo con pegotes de pintura y telas rotas, plegadas, retorcidas y enrolladas.

De hecho, el creador confiesa que apenas usa los pinceles. «No me gusta limpiarlos. Ya ando manchado todo el día. Empiezo a hacer aquello, se disparata y me hago prisionero del trabajo», afirma este licenciado en Bellas Artes por la Universidad de La Laguna.

A lo largo de su trayectoria, resumida el año pasado en la retrospectiva Odio sobre lienzo exhibida en Tenerife Espacio de las Artes y en el Centro de Arte Juan Ismael de Fuerteventura, su obra ha cambiado en cuanto a lo formal aunque, asegura, que los conceptos básicos se han mantenido. «Pinto menos y de forma más esencial, pero juego y me divierto. Echo óleo y ya está. Busco una forma más difícil de hacer figuración. No creo en la pintura, creo en el arte. No me considero un pintor. Me gustaría considerarme un artista», comenta Palenzuela, que se siente afortunado por pasarse los días en su taller jugando como un niño en la playa. «Lo malo es intentar vivir de ello», se queja.

Son las galerías con las que trabaja –Artizar, en Tenerife; Kaplan Projects, en Mallorca y Saro León, en Gran Canaria– las que se encargan de convertir su obsesión lúdica en su medio de vida.