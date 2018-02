Samuel Aranda invita a repensar la vida a través de los nómadas

A lo largo de tres semanas, el fotoperiodista, ganador del World Press Photo 2011, siguió los pasos de una familia nómada en su periplo por Mali desde la frontera de ese país con Senegal. Durante esos días, documentó con imágenes sus problemas, sus rutinas y su intimidad. Esas imágenes, dice, ayudan al espectador a romper los prejuicios acerca de la vida errante. «Son familias que han decidido vivir así y que distan de la idea de pobreza que tenemos. Ellos quieren ser nómadas y creen en ello», explica el fotógrafo.

El estilo de vida de esta familia ganadera fue una continua sorpresa. «Transmiten una idea particular de la felicidad. Se nota que tienen un sentimiento fuerte de comunidad en cómo se ayudan, cómo trabajan en equipo y cómo disfrutan de la vida», explica Aranda, que realizó este revelador viaje junto al escritor y periodista argentino Martín Caparrós, cuyos textos acompañan sus fotografías. «Es uno de los grandes escritores actuales. Lees sus textos y te llevan a ese lugar. Nómadas fue el primer proyecto que hice con él. Luego he hecho alguno más. Fue una enorme suerte cruzarme con él», apunta el fotógrafo español que desde 2010 trabaja para The New York Times.

Lo que más le perturbó durante este periplo no fue tener que dormir al raso o renunciar a las comodidades típicas de la vida occidental sino la azarosa vida de los nómadas. «No organizan nada y como periodista y fotógrafo quieres saber qué van a hacer. Van improvisando según de dónde sople el viento y cómo caliente el sol», recuerda.

La experiencia se podrá apreciar en Casa África a través de 39 instantáneas acompañadas de textos, además de un foto-relato en formato audiovisual que incluye muchas más imágenes.

También Aranda lleva una vida bastante nómada desde que recibió el World Press Photo en 2012. «Han sido seis años de proyectos y viajes», comenta el creador que intenta mezclar los trabajos con los que pone luz en el lado más oscuro de la vida -como el reportaje que le encargaron sobre la brutal violencia sexual que sufren las mujeres de Congo- con otros proyectos «más personales y visuales». Uno de ellos fue En las orillas del Nilom que desarrolló durante una travesía en barcaza por el legendario río.

Las fundaciones y museos son su nuevo hábitat. «A nivel periodístico está todo muy cerrado. Hace mucho que no hago nada para un medio español», lamenta.